Palas y remos en alto por Adrián

Algo tiene el agua cuando la bendicen y que 160 personas afines, precisamente, a deportes de agua, remo y piragüismo, se reúnan para reconocer, con ... motivo de su jubilación, el trabajo de Adrián Santacruz dice mucho de él.

Ha sido un pilar de la actividad diaria de Santiagotarrak durante 35 años y quienquiera que haya pasado por el club o lo haya visitado para alguna actividad puntual, sólo tendrá palabras bonitas sobre él. En la comida organizada en su honor en Ola Sagardotegia, la lista de presentes la abren su familia, su mujer, Ana Isabel Santos, y su hijo, Unai Santacruz, su amatxo Polonia Hernán y su suegro, Martín Santos. Necesariamente cerca hay que citar a Juan Luis Serrano, el presidente que tuvo el acierto de contratarlo para que se encargara del mantenimiento (de todo) en el club, y también a otros mandamases de los santiagueses como José Luis Badiola, Javier Martínez Vesga (Musku) y el vigente patrón, Antxon Arellano.

No van a caber todos los que estuvieron porque el listado tiene aspecto de infinito y la página da para lo que da, así que presentadas disculpas a los que no vean su nombre en negrita, sí citaré a los, a priori, más cercanos al protagonista, algunos ajenos al remo y a la pala y otros con los que Adrián ha compartido esfuerzos: Iñaki Vergara, Juncal Ortiz, Javi Segurola, Josean García, Aitor Lete, Jakeline Barker, Ane Arozena, Luis Ramos, Rafa Encabo, Laura Morno, Félix Cavero, Marisa Etxepare, Siso Iglesias y Andrea Iglesias, Antton Aranburu, Marina Abad, Irene Garralda, Joan Mier, Amèlia Cervantes, María Cavero, Potxi Otaño, Mikel Aguinaga, Carmen Merino, Juantxi Ugarte, Josetxo Urresti, Belén Lizarribar, Mamen Guridi, Manuel Palomino, Pilar Goñi y Enara Irulegi.

Todos estos y muchos más estaban esperando la llegada de Adrián a la sidrería de Meaka a la que entró recorriendo el pasillo de palas y remos en alto mientras sonaba la txalaparta a manos de Javier García Quiñones y Belén Sarasola. Julen Lucas, integrante de Santiagotarrak, bailó el aurresku y Adrián recibió el primer obsequio: una txapela como las que se entregan en el Descenso del Bidasoa pero adaptada para la ocasión. Tras la comida, con Ion Apeztegia como maestro de ceremonias, llegó el discurso de Serrano, el que acertó en el fichaje, y después el bertso de la cuadrilla del homenajeado.

Jone Otaño y Eli Cia, que no sólo son amigas, que han sido sus compañeras en la gestión diaria del club durante mucho tiempo, fueron las que le hicieron entrega del regalo 'oficial' para el jubilado: un reloj que le avise de que ya es la hora de subirse a la piragua. Su hijo Unai puso palabras emotivas y cerró el presidente actual. Arellano hizo un discurso de reconocimiento a la figura de Adrián, pero ninguna palabra podría recoger el valor del gesto que vino a continuación, cuando le hizo entrega de una makila conmemorativa. Puede parecer un detalle clásico, pero es que en Santiagotarrak es un regalo reservado a los olímpicos. Xabier Taberna, entrenador de esos olímpicos que recibió makila en su momento, era la única excepción. Ahora ya hay dos. La juerga se alargó lo necesario para que al borde de la medianoche una tarta alumbrara el cumpleaños de Adrián a punto de comenzar: con los 65 llegó, de manera oficial, la muy merecida jubilación.