Las renovadas instalaciones de la Asociación Cultural Casino de Anaka fueron escenario acogedor tanto del VIII Capítulo de la Cofradía Anaka como de la posterior comida de hermandad.

Irun

Miembros 'históricos' para la Cofradía Anaka

El Museo Oiasso y la Asociación Histórico Cultural 1813 fueron los entronizados en el Capítulo de la entidad que se celebró el sábado en el Casino de Anaka

Iñigo Morondo

Irun

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Cada mes de noviembre, con las debidas excepciones pandémicas y alguna edición con ajuste de fechas, la Cofradía Anaka celebra su capítulo anual. Dicen los ... propios cofrades que es su cita de referencia, la más importante de cada año. Que será cierto, pero en estos diez años de vida, además de ocho Capítulos, la asociación tiene anotadas en su curriculum más de 250 actividades, así que las importancias serán las que sean, pero los esfuerzos van bien repartidos.

