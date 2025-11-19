Miembros 'históricos' para la Cofradía Anaka

Cada mes de noviembre, con las debidas excepciones pandémicas y alguna edición con ajuste de fechas, la Cofradía Anaka celebra su capítulo anual. Dicen los ... propios cofrades que es su cita de referencia, la más importante de cada año. Que será cierto, pero en estos diez años de vida, además de ocho Capítulos, la asociación tiene anotadas en su curriculum más de 250 actividades, así que las importancias serán las que sean, pero los esfuerzos van bien repartidos.

En cada Capítulo se entronizan como cofrades de honor una o varias personas o entidades y el capítulo de este año ha sido absolutamente 'histórico'. Uno de los entronizados ha sido el Museo Oiasso, referente del Irun romano, representado en la figura del ayudante de dirección, Juanjo Jiménez (no pudo asistir la directora, Aizpea Goenaga, que estaba rematando los preparativos para clausurar el Ficab esa tarde). La otra entronización recayó en la Asociación Histórico-Cultural 1813-II Batalla de San Marcial. Este colectivo, muy vinculado a la recreación histórica, lleva unos años ya pegando cañonazos en las campas de San Marcial cada 31 de agosto para conmemorar la victoria local en el evento bélico que le da nombre. El secretario de la asociación, Julen Escalero, que acudió con su pareja Laura Ijurco, fue quien vistió la capa y se comprometió a la defensa de los valores de la Cofradia, incluida la promoción de su producto gastronómico de referencia la tortilla irunesa. También anduvo por allí el presi, Jon Aragón.

La entronización, que se desarrolló en las instalaciones del Casino de Anaka, la comandó el actual presidente de la cofradía, Agustín Morate, bien secundado por los compañeros cofrades Arturo Jiménez (vice presidente), Txeska Escalero (secretario), Javier Mendiburu (Tesorero), Danieltxo Fernández, Javier Mariño, Felipe Izquierdo, Txemi González, Gabriel Narzabal, Imanol Larraza y Carlos Sémper. En el grupo hay que incluir a Conchy Vergara, Mariaje Alzaga, Lucía, Mari Carmen Gezala, Elena Vila y Soraya Gabilondo.

En nombre del Ayuntamiento de Irun acudió su segundo teniente de alcalde, Gorka Álvarez, y de la AVV del barrio Txomin Gutiérrez. Hubo representantes de la donostiarra Asociación Cultural 31 de agosto (Javier García Monedero y Miguel Ángel Arenas) y otros destacables como Iñaki Arruabarrena, las hermanas Agustina y Pili Saiz, Luis de la Torre y María López.

De las cofradías visitantes que acudieron a acompañar el acto merece destacarse, por cercanía, a Manuel Alkayaga, de la Confrerie Amigos Sagarno de Biriatu, y a Maritxu Lapitz y Noel Hernández, de la Confrerie du Ttoro de Ziburu.

Fueron en total cerca de sesenta las personas que disfrutaron de la comida de hermandad, que se desarrolló en la propia sociedad del Casino de Anaka. Desde su primer Capítulo en el Museo Oiasso en aquel 2015, la Cofradía Anaka ha llevado a gala ir variando el escenario de su gran evento anual.

La decisión de centrarlo este año en el barrio permitió, por ejemplo, que del menú se encargara Gabriel Narzabal, que se quitó la capa para vestir el delantal y deleitar a los comensales con una alubiada con sus debidos sacramentos. No le faltó al menú la cata de tortilla irunesa como indispensable entrante ni el cierre dulce de los postres, todo regado con distintas versiones de agua.

Entre el Capítulo y la comida, la jornada dio (gracias a las gestiones de la AVV y su presidente) para pasear a anfitriones y visitantes por el barrio de Anaka. Amenizó el paseíllo la siempre solidaria Txaranga Oiasso que formó para la ocasión con Izaskun González, Frederic Echarry, Javier Esteban, Manuel Cerezo, Ramón Zubialde, Endika Lartigue, Nerea Martín, Fernando Ramajo, Javier Sodupe, Iñaki Mediavilla, Luca Bartolomé, Txomin Bartolomé, Iñaki Pérez, Martín Zubialde, Iñaki Oliden, Alberto Movilla, Txema Tristán y Zigor Tristán.