Delantales de Oro con bastón de mando

El reto de Jostallu en su 75 aniversario era que su comida anual, programa para el sábado pasado y que siempre tiene algo especial, fuera ... más especial todavía. Así, en la previa, a la txaranga y a la txalaparta habituales se les sumaron los gigantes de la Atsegiña y las voces del Betiko Ametsa. No estaba nada mal, pero no era suficiente, al parecer. Esa directiva incansable que forman Ángel Ramajo (presidente), Iñaki Amezketa (vice), Antonio Estévez (tesorero), Iñaki Sanz (secretario), José Luis Ochoa, Juanfran Núñez, Javi Peña, Kike Ortega, Sebas Amezketa, Javier García Quiñones y Gaizka Orbegozo había instaurado hacía doce meses los Delantales de Oro como herramienta de Jostallu para reconocer a personas que han contribuido a la propia sociedad y/o a su barrio, la Parte Vieja. Pues si el pasado año estrenaron la prenda con dos vecinos, los hermanos Román y Fernando Morondo, este año se los han impuesto a dos altos cargos, los más altos que caben en un Ayuntamiento: los ex alcaldes Alberto Buen y José Antonio Santano. Entre los dos suman 40 años de Alcaldía irunesa y más o menos las mismas comidas anuales de Jostallu. Uno, ex senador; el otro vigente secretario de Estado de Transportes. Ahí es nada. Y cada uno de ellos tiene ya su delantal con el escudo bordado y su nombre en hilo de 'oro'.

No fueron los únicos que tras la comida salieron con premio debajo del brazo. Jesús Villar, Javier Arzak y el propio presidente recibieron la placa conmemorativa que los socios obtienen cuando superan las tres décadas con tal condición. Un recorrido que han comenzado en el último año cuatro novatos y que fueron nombrados para llevarse el delantal y el pin de la sociedad y un llavero conmemorativo del 75 aniversario: Javier Moso, Ander Monserrat (Manolo que es historia viva de este colectivo, y Manu estuvieron allí para verlo), Miguel Ángel Páez (que aunque estrena carnet es amigo fiel de la sociedad desde hace mucho y habitual de esta cita por motivos laborales) y José Félix Martín, el único del cuarteto que, pese a su querencia, no pudo asistir. El sábado se juntaron más de 60 socios brindando por estos tres cuartos de siglo. Abro lista con Josetxo Corchón (ex presi de esta entidad), Ángel Estévez, Andrés Lizari, Alfonso Rodríguez, Ignacio Martín, Pepe Pérez, Quinín Palenzuela, Juanjo Garmendia, Peio Díez y Txarly Errazkin. No voy a dejarme a José Antonio Iguiñiz, José Gabriel Bergés Javi Garmendia, Joxeja Zabalo, Iker Cañal, los Manterola (Joserra, Kepa y José Ramón) Javier y Erlantz Aguirre, Agustín Martín, José Antonio Ortiz, , Iñigo Sánchez, Joaquín Peciña, Iñaki Berregui y Unai Ramajo. Y aunque puede que se me escapara alguno del radar, sé que también estaban allí Aritz Aranburu, Igor Zobra, Javier Anuarbe, Carlos García, Mikel Ibarbia, Josemi Munduate, Juan Iturrioz, Josean Hernández, Iker Pagola, Xabi Aizpuru, Juanjo Ausan, José Ramón Ibarguren, Mikel Martín, Antonio Natalio, Iker Arocena, Juan Monge y Enrique Ayala. Además de los 'jostallutarras', hubo otros invitados que disfrutaron de la jornada y el banquete. En la representación institucional, como tantas veces los ahora 'Delantales de Oro', acudió la alcaldesa, Cristina Laborda, con su mano derecha, la incombustible Nuria Alzaga. En representación de la txaranga Jostallu, Patxi Etxeberria y José Luis Cerezal y de las sociedades hermanadas, cinco parejas: Melquíades Bohada y Emiliano Bravo de Los Perolas; Josu Olaizola y Jesús Rubio de Irungo Atsegiña; Mariano Virto y Ricardo Caicedo de La Salle, Jorge Barberán y Borja Prieto de Aldabe y Juanjo Aldako y Luis Fernández de Kurpil Kirolak. Estaba y bien que se notó en la sobremesa, el músico Lázaro Errazkin, que junto al 'Coro de Socios y Amigos de Jostallu' puso la música vespertina para redondear la jornada.

