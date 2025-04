Corsam crece rodeado de amigos

Corsam nació, como suele decir Iban Bidegain, uno de sus impulsores, cuando se juntó «un grupo de amigos que nos dedicábamos a la accesibilidad ... en edificios», o como solemos decir el resto (obviando rampas, montacargas, salvaescaleras, etcétera), a instalar ascensores.

Entre las empresas de construcción Corsam se distinguió desde el principio porque industrializó la colocación de elevadores. Mediante módulos prefabricados en sus talleres, la empresa patentó su propio sistema modular de escaleras con hueco de ascensor para reducir tiempos, ruidos y molestias de obra en las comunidades que decidieran dar el paso. Tan confiados estaban en su propuesta innovadora que hace ya seis años retaron al chef Iñigo Lavado a que preparara una paella antes de que ellos montaran la estructura correspondiente a tres pisos, todo dentro de un pabellón de Ficoba. No es cuestión de vencedores ni vencidos. Digamos que ambas partes terminaron en menos de 40 minutos.

La buena marcha de su proyecto empresarial ha llevado a Corsam a querer crecer y aunque trabaja en todo el territorio, siendo como es una empresa con las raíces profundamente hundidas en Irun, no podía menos que buscar su nuevo acomodo dentro de los límites del término municipal. Así han llegado las nuevas instalaciones de la empresa en el polígono industrial Gabiria y para estrenarlas como es debido, Corsam montó otro sarao casi a la altura de aquel que organizó en el ferial.

Si en aquella ocasión estuvo presente el entonces alcalde, José Antonio Santano, en el de ahora estuvo, también con intervención, la alcaldesa Cristina Laborda, que aprovechó para reconocer el buen trabajo y la innovación que, cada vez más, caracterizan al tejido económico irundarra. No fue la única representante del Ayuntamiento. Acudieron miembros del Gobierno municipal, tanto de la parte socialista, como Nuria Alzaga y Jon Ugarte, como de la parte de EAJ-PNV, representada por Iosu Iguiñiz e Iñigo Berges. De la oposición, no se quiso perder el acto Oihana Briones, de EH Bildu. La presencia institucional incluía otras personalidades como la directora de Bidasoa activa, Eva Fernández, o el director general adjunto de Adegi, Paul Liceaga, entre otros

La inauguración de las instalaciones la oficializó Kaiet Mindegia, presidente de Corsam, con un corte de cinta muy simbólico. La tira, azul, en alusión al color corporativo, supongo, la sostenían el trabajador de más edad de la empresa, Alberto Bereziartua, y el más joven de todos, Odei Barandiaran. No fueron los únicos de la extensa plantilla. No podían faltar dos pesos pesados como Joseba Izaguirre y Carlos Castrillo, pero estaban además Jose Manuel Andujar, Miguel Angel Rodrigo, Xabi Fernández, Mimoun Echababi, Moha Madou, Paulo Silva, Umaru Bangura, Raúl García, Francisco Medina, Javier Santamaría, Darío Benvenuto, Aritz Cendon, Andrés Mendizabal, Gorka Imaz, June Arrieta, Txemi Diez, Lourdes Cadenas e Iñigo Gurruchaga. No sólo ellos, porque casi nadie en la empresa se quería perder el gran día y andaban allí Beñat Lizarazu, Iker Udakiola, Amador Sanscomed, Asier Susperrregui, Aritz Iturria, Miguel Vidal, Jorge Rodríguez, Saibou Sangare, Adrián Quiros, Alejandro Corporán, Xabi García, Iván Navarro, Eneko Ugarte, Luis Manuel Delgado, Omar Meghrabi, Daniela Catalina, Luis del Campo, Artur Hambardzumyan, Sylvia Lomas, Aitor Bartolome, Egoitz San Miguel, Ibai Lacombe y Janitz de Paz.

Orona, estrechísima colaboradora de Corsam, tenía que estar presente y ahí estuvieron aplaudiendo el corte de cinta Ander Tubilla, Jose Mari Sánchez y Julen Múgica, representación difícilmente mejorable de la ascensorista hernaniarra.

Hubo representantes de varias otras empresas, sobre todo del sector, pero que hubiera una bien nutrida representación de comunidades vecinales en las que ha trabajado la empresa dice mucho del buen hacer de Corsam; que estuvieran, también el presidente del Real Unión Club, Igor Emery, y su gerente, Asier Maestu, lo dice de su compromiso con el deporte y la sociedad irunesa.