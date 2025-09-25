Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 2.40 horas cuando la Ertzaintza acudió a un bar de la localidad guipuzcoana para detener a un hombre que presuntamente había cometido una agresión sexual a una mujer

I. Vázquez

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

Un hombre de 28 años ha sido detenido en Irun la pasada madrugada del miércoles acusado de cometer un presunto delito de agresión sexual en ... un bar de la localidad guipuzcoana. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha informado este jueves que el arrestado ha sido puesto a disposición judicial y ha ingresado esta tarde en la cárcel de Martutene.

