Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
Los hechos tuvieron lugar en torno a las 2.40 horas cuando la Ertzaintza acudió a un bar de la localidad guipuzcoana para detener a un hombre que presuntamente había cometido una agresión sexual a una mujer
I. Vázquez
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38
Un hombre de 28 años ha sido detenido en Irun la pasada madrugada del miércoles acusado de cometer un presunto delito de agresión sexual en ... un bar de la localidad guipuzcoana. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha informado este jueves que el arrestado ha sido puesto a disposición judicial y ha ingresado esta tarde en la cárcel de Martutene.
Los hecho tuvieron lugar en torno a las 2.40 horas cuando la Ertzaintza acudió a un bar de la localidad guipuzcoana para detener a un hombre que presuntamente había cometido una agresión sexual a una mujer. Una vez fue arrestado, fue trasladado a dependencias policiales para tramitar las diligencias correspondientes.
Una vez realizadas las diligencias, el arrestado ha sido puesto a disposición judicial este jueves al mediodía y el juez ha decretado su ingreso en el centro penitenciario de Martutene, el cual se ha llevado a cabo a primera hora de la tarde.
