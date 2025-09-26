«Fuimos infinitamente mejores pero con demasiados errores de lanzamiento» Tras el empate contra el Ademar, el madrileño advierte que «no nos podemos dejar puntos si queremos estar arriba»

Iñigo Aristizabal IRUN. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El empate a 26 del jueves en Artaleku contra el Ademar León dejó sentimientos contrapuestas en el Irudek Bidasoa Irun. Sí, un punto; sí, seguir sin perder; sí, líderes. Pero sensación de mala actuación, de haber dado vida al Ademar, de dejar escapar un punto en casa.

La mala efectividad en ataque (26/45, 57,78%) y no tanto por la actuación de Barkhordari (7/32, 21,88%) fue un lastre demasiado pesado, que ni siquiera pudieran levantar la gran actuación defensiva y la sensacional prestación de Leo Maciel, con 16 paradas y 51,61% a partir del minuto 18.

En el último minuto el Bidasoa pudo ganar, pudo perder y al final el encuentro acabó en empate, resultado que se dio cinco veces en el primer tiempo y nueve más en el segundo, además del definitivo.

Mozas, enfadado

Alex Mozas se mostró muy contrariado con la actuación de su equipo, asegurando que «no se puede jugar en casa contra un rival directo y hacer este partido a nivel de finalización».

Su enfado venía en gran parte porque «es la misma historia de la temporada pasada, el mismo partido. 50.000 errores de lanzamiento (sic), encima defendiendo como titanes con Leo en la portería espectacular. Y cuando tenemos el partido para romperlo, para ganarlo, un error tras otro. Es incomprensible. No aprendemos y, obviamente, el responsable soy yo».

Aclaró el madrileño que «no es que jugáramos mal, porque tiramos sólos delante del portero. Cuando teníamos balones para romper el partido, siempre pasaba algo. No podemos hacer este tipo de lanzamientos, este tipo de precipitaciones».

Para Mozas, es «el día que más descontento acabé desde que estoy en el Bidasoa, porque es la segunda vez que pasa. Fuimos infinitamente mejores que ellos y no lo refleja el marcador. Hasta cuando iban tres arriba estábamos jugando mejor que ellos. Hay que felicitarles por el punto, pero el empate no fue justo».

Como dato positivo, rescató que «empezamos la segunda parte a un nivel altísimo, en tres minutos pasamos de dos abajo a dos arriba y otra vez con oportunidades de romper el partido», pero de nuevo llegaron «errores y fallos de lanzamiento».

Según el entrenador, «si dijéramos que perdimos veinte balones, que no llegábamos a tirar o que los tiros eran forzadísimos, entendería que hay que reflexionar sobre cómo jugamos. Pero cuando hubo tantos lanzamientos tan claros, tantas oportunidades de romper el partido y tantas acciones beneficiosas para nosotros, ahí no podemos hablar nada más que de errores de definición. Obviamente, contra un equipo como éste, o los 'matas' o van a estar en partido todo el rato».

Reconoce Mozas que «evidentemente, un punto siempre es mejor que ninguno, pero no nos podemos dejar puntos si queremos estar arriba. No podemos desperdiciar oportunidades como la del jueves contra un equipo que es rival directo para Europa y que le teníamos que haber ganado y haberle ganado bien. Por eso es el enfado y la decepción».

Trofeos de Bidasotarrak

En el Trofeo a la Regularidad del la Peña Bidasotarrak-Bar Mari sumaron Maciel (cinco), Rodrigo Salinas (cuatro), Mario Nevado (tres), Marko Jevtic (dos) y Piotr Mielczarski (uno) y lidera Maciel con nueve puntos, seguido por Rodrigo Salinas (siete), mario Nevado, Julen Mujika y Jakub Skrzyniarz (cinco).

En el trofeo al máximo goleador sigue mandando Julen Mujika (21) y completan el podio provisional Rodrigo Salinas (18) y Xavi González (17).