Estado del pabellón Pequeña Velocidad, este mediodía, una vez sofocado el incendio que afectado al tejado.

Irun

Un incendio daña el tejado del pabellón Pequeña Velocidad, que estaba ocupado

Adif se ha comprometido a tapiar en menos de 48 horas el acceso al inmueble

Joana Ochoteco

Irun

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:19

Comenta

Un incendio producido en la madrugada de este miércoles ha dañado el tejado del pabellón Pequeña Velocidad, en el entorno de la Antigua Aduana en ... Irun. El inmueble, según ha confirmado la alcaldesa, Cristina Laborda, se encontraba ocupado. Adif, propietario del mismo, ha transmitido a Laborda su compromiso de tapiar la entrada al pabellón en menos de 48 horas.

