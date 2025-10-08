Un incendio daña el tejado del pabellón Pequeña Velocidad, que estaba ocupado

Un incendio producido en la madrugada de este miércoles ha dañado el tejado del pabellón Pequeña Velocidad, en el entorno de la Antigua Aduana en ... Irun. El inmueble, según ha confirmado la alcaldesa, Cristina Laborda, se encontraba ocupado. Adif, propietario del mismo, ha transmitido a Laborda su compromiso de tapiar la entrada al pabellón en menos de 48 horas.

El entorno en el que se ubica Pequeña Velocidad está sujeto a la regeneración urbanística Vía Irun, si bien este inmueble en concreto «se mantendrá» por su valor como lugar de memoria, ya que se utilizó como campo de concentración durante la Guerra Civil y la postguerra. La alcaldesa, que se ha acercado esta mañana al entorno, ha explicado que el incendio «no ha afectado a la estructura del edificio». El tejado, la parte dañada, «había que retirarlo en todo caso por sus características, ya que no es la cubierta original» del pabellón.

Este no ha sido, ni mucho menos, el primer incendio que se produce en los edificios abandonados del antiguo espacio ferroviario: Laborda ha reconocido que este es un entorno «degradado» y, por lo tanto, «más propenso a que se produzcan ocupaciones». Ha recordado el caso del antiguo pabellón de Motos Irun, también ocupado y en el que se produjo un incendio en el verano de 2024. Adif ha adjudicado el contrato para proceder a su derribo, pero la ejecución está a la espera de que concluya «el procedimiento judicial para desocuparlo», ya que vuelve a haber personas habitando su interior.

La alcaldesa ha recordado que Adif trasladó al Ayuntamiento su compromiso para «ir derribando los pabellones abandonados y que quedan fuera de ordenación» en vistas al desarrollo urbanístico Vía Irun. «Los tiempos son más largos de lo que tanto a la ciudadanía como a mi, como alcaldesa, nos gustaría, pero como administración pública», ha subrayado, «somos los primeros que tenemos que cumplir la normativa».