Las diez noticias clave de la jornada
El irundarra Iñaki Peciña.

Irun

Iñaki Peciña jugó de nuevo en la cancha donde se produjo su debut europeo

El irundarra vio como «fundamental que no dejamos que el ABC entrara en el partido»

I. A.

IRUN.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

Iñaki Peciña es una de las incorporaciones de esta temporada, una de las novedades, aunque el suyo es un caso diferente porque vuelve a casa después de quince temporadas en varios equipos de Asobal y de Francia.

El defensor ya conocía la cancha del ABC de Braga y además significaba algo para él, puesto que «mi primer partido en competiciones europeas lo jugué allí. Habíamos ganado en casa por tres y en el partido de vuelta empatamos. La verdad que fue un partidazo y guardo muy buen recuerdo de Braga». Eso sí, asegura que «la vez anterior hubo mucho más ambiente la otra vez. Esperábamos que el ambiente fuera hostil pero no fue así».

Para Peciña, la clave del último éxito amarillo radicó que «no les dejamos entrar en partido, eso fue fundamental».

El partido, «no voy a decir que lo dominamos de principio a fin, pero supimos, salvo algunos momentos puntuales, llevar la iniciativa, llevar el ritmo de partido, saber cuándo había que correr, saber cuándo había que parar el juego».

Además de la clasificación para la fase de grupos, valoró dos aspectos. «Hay que estar contentos porque mostramos, aparte de la calidad que tiene el equipo, también la experiencia en muchos momentos de juego. Era un partido en el que la concentración iba a ser muy importante». Por otro lado, apreció que «todos los que jugamos aportamos. Eso es muy importante también para la temporada porque va a ser larga, con muchos partidos».

