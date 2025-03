Importante victoria y cinco puntos para Zaisa Txingudi ante el Sortzen C Beltzak El Biok Txingudi sufrió un duro correctivo en Bilbao, pero se clasifica para el play-off (104-10)

A. URBIETA irun. Jueves, 20 de marzo 2025, 21:07 Comenta Compartir

El Zaisa Txingudi cerró en casa una gran victoria (42-17) ante el Sortzen C-Beltzak en un encuentro en el que con motivo del 40 aniversario de Orereta Rugby Taldea, los locales disputaron el encuentro vistiendo de rojo, ya que los equipos de Errenteria y Lasarte-Oria fueron los equipos más importantes de lo que se conoció como «rugby independiente». Pero no jugar con las camisetas habituales no afectó al juego a la mano que los de la muga están demostrando esta temporada y lo volvieron a desplegar en Plaiaundi.

Sin embargo, los visitantes fueron los primeros en puntuar en los primeros minutos con un ensayo (0-5). El estado del campo no favoreció el juego y los primeros instantes se caracterizaron por las muchas melés que se hicieron por las caídas de balón.

En el minuto 14, los locales lograron coger ritmo y, tras una touch, Juan Carlos Lora posó el balón en la zona de ensayo. 'Lutxo' Echevarría metió la transformación para poner el 7-5 en el marcador. Cuatro minutos después, Odín Gutiérrez cortó un ataque de Beltzak y, tras una carrera de ochenta metros, ensayó entre palos, facilitando la transformación a Echevarría (14-5). En el 24, tras varias fases con los delanteros, Alberto Robleda conseguía romper la defensa para dar un pase a Odín Gutiérrez. Éste, con una medida patada, situó el balón en la zona de ensayo para que 'Lutxo' Echevarría ensayara. A continuación, aumentó la ventaja al marcar la transformación y llevar el marcador al 21-5.

En la segunda parte, el físico fue a menos y el trabajo defensivo fue menos efectivo. Sin embargo, en ataque siguieron bien los de la muga y, tras varios pases encadenados por los delanteros, el último pase de Juan Carlos Lora lo recogía Jenö Kocsis para materializar el cuarto ensayo. Echevarría no falló y pasó la transformación entre palos (28-5). Los visitantes respondieron a continuación atravesando los agujeros defensivos y sumando cinco puntos (28-10).

En los minutos finales del partido, el Txingudi subió la intensidad de su ataque un punto con el objetivo de amarrar el punto de bonus. Así, en una jugada ensayada por los delanteros, Joao Costa marcó el quinto, que transformó Echevarría (35-10).

Los de Lasarte-Oria respondieron con un nuevo ensayo dos minutos después (35-17) y, en los instantes finales, después de que los visitantes recuperaran un balón perdido en el centro del campo, 'Lutxo' Echevarría logró evitar los placajes para llegar a la zona de marca y sumar los últimos puntos, haciendo el ensayo y la transformación (42-17).

Txingudi así suma cinco puntos con este resultado, ya que con los ensayos conseguidos ha sumado un punto de bonus, dejando atrás el último puesto de la clasificación. El próximo partido lo tendrá el equipo en abril, también en Plaiaundi, ante el Arratiko Zekorrak.

Al play-off

Biok Txingudi, por su parte, ha logrado la clasificación para el play-off pese a la dura derrota en Bilbao, ante el Uni Bilbao. Las jugadoras del Biok Txingudi sabían que iba a tener un partido muy complicado, y así fue. Uni Bilbao sigue su camino hacia la División de Honor B y desde el minuto uno quiso dejarlo claro.

Las de la muga, conocedoras de la calidad del rival que tendrían enfrente, afrontaron como un entrenamiento de alta intensidad e intentaron practicar diferentes jugadas ensayadas cuando tuvieron la posesión del balón. Las vizcaínas no perdieron ocasión e intentaron puntuar en cada ataque. En el minuto 26, Alba Saiz logró marcar un golpe de castigo desde cuarenta metros para minimizar la ventaja lograda hasta ese momento por las bilbaínas (40-3). Por mucho que se esforzaran en defensa, la rapidez del juego de las localas encontraba huecos en la defensa y los ensayos se fueron sucediendo. Pero el Txingudi no se rindió y, en la segunda parte, tras sacar rápido un golpe de castigo, Enara Arruti logró un ensayo que transformó Alba Saiz (83-10). En los minutos finales, Uni Bilbao transformó otros tres ensayos para poner el 104 a 10 final en el marcador.

A pesar de la paliza, la derrota cosechada por Neskak Loratzen en Gasteiz ha hecho que el Biok Txingudi se clasifique para el play-off del campeonato por primera vez en su historia. El próximo encuentro será en Plaiaundi ante el Durango el sábado 29 de marzo.

En cuanto a los equipos de la cantera, sumaron una victoria y dos derrotas. El Sub 18 ganó 21-17 al Gernika/Arratiko en el campo donostiarra de Puio. El Sub 16, en cambio, perdió por 15 a 38 en Plaiaundi ante el Gernika/Arratiko. El Sub 14, por último, jugó un duro partido en Hernani ante el Hernani/Atlético San Sebastián y perdió 24-15.