Imanol Gil se colgó el bronce en los 60 lisos del Mundial de veteranos

Hasta Florida, Estados Unidos, se ha ido el irundarra Imanol Gil para participar en el World Masters Athletics, campeonato del mundo de veteranos, y volverá con una medalla de bronce en la prueba de 60 lisos.

El representante del Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea, que a principios de mes se había proclamado campeón de España en 60 metros y subcampeón en 200 metros, llegó al evento con la quinta mejor marca en la categoría M35 y se llevó el bronce gracias a una muy buena y regular actuación.

Con 7''01 como mejor tiempo previo en la categoría, paró el crono en 7''12 en la eliminatoria y 7''04 en la semifinal, siendo tercero en ambos casos. En la final se midió a los mejores del mundo con un desenlace muy ajustado y acabó tercero con 7''05, por detrás del estadounidense Charles Jackson y el francés Florent Ribert, ambos con 6''97.

El irundarra celebró la medalla con mucha emoción porque «hace dos años tras una lesión de Aquiles muy grave y larga decidí que si volvía era para estar luchando por medallas. Siempre tuve claro que no vendría si no estaba en mi mejor versión y tras ser campeón de España con 7''01 hace tres semanas todo cobró sentido».

Reconoce Gil que «verme bien en el ránking y después tercero en la semifinal me metieron presión. A ratos me veía con opciones de ganar y a ratos pensaba que no iba a llegar, por el cansancio, el jetlag y la presión. Salí bien, a los 40 metros seguía emparejado pero era gente con mejor final que yo».