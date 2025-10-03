«La ilustración científica es un puente entre el ser humano y la ciencia» Hondarribitarra afincada en Irun, expone en la Ekoetxea una colección de ilustraciones que prueban el valor de esta «herramienta clave para la educación ambiental»Ainhoa Lekuona Bióloga e ilustradora científica

Lo científico y artístico no sólo no son opuestos, sino que la alianza entre ambos puede ser la mejor forma de expandir el conocimiento. Lo sabe bien Ainhoa Lekuona, bióloga hondarribitarra afincada en Irun cuyas ilustraciones científicas se exponen, desde el lunes, día 6, hasta el 17 en la Txingudi Ekoetxea de Plaiaundi.

–A través de su profesión ha conseguido unir sus pasiones, la biología y la ilustración. ¿Ha sido difícil llegar a ese punto en el que la ciencia y el arte convergen?

–La verdad es que no, todo se reduce a una casualidad. Durante unas prácticas de laboratorio, en las que estábamos observando animales disecados para aprender a identificarlos, yo me encontraba dibujando aquellos animales en mi libreta y señalando todos esos detalles que eran clave para su identificación. Y digo casualidad, porque esa tarde pasó al lado de mi mesa mi profesor, se paró a observar lo que estaba dibujando y me dijo que eso que estaba haciendo se llamaba ilustración científica.

–¿Y qué significa, exactamente, ese término?

–Es la representación visual de un concepto científico de forma precisa, simplificada, ordenada, clara y objetiva. O dicho de una manera más fácil de entender, es un puente entre el ser humano y la ciencia. El ilustrador científico crea imágenes mediante el dibujo que representan ideas complejas, y que nos ayudan a entender aquello que están queriendo comunicar los científicos. Por ejemplo, los dibujos de los libros escolares de biología sobre cómo es la cadena de ADN: eso mismo es una ilustración científica, porque está acompañando a una explicación (el texto que concreta cómo es el ADN) para que este sea más fácil de entender para la persona que lo está estudiando.

–Cuando empezó a estudiar Biología, ¿tenía vocación artística?

–Sí, yo dibujo desde que tengo memoria, y recuerdo cómo los profesores resaltaban lo bien que se me daba dibujar. Supongo que, gracias a ello, mi madre decidió apuntarme a clases de pintura y desde entonces no lo he dejado. Para mí siempre ha sido una terapia para evadirme del resto del mundo, para olvidarme de mis problemas.

– ¿Cómo se adentró en la ilustración científica? ¿Ha tenido algún referente?

–Como decía antes, fue una casualidad que yo descubriera lo que es la ilustración científica. Pero a partir de que mi profesor me hablara de ello empecé a interesarme mucho más y me puse a observar trabajos de otros artistas como Blanca Martí, Isa Loureiro y Fernando Baptista, personas a las que admiro profundamente por lo que hacen. Hace como tres años que me considero una activista para proteger a los animales a través de mis ilustraciones. Con los dibujos que hago y enseño por mis redes sociales intento despertar en el público el interés por estos animales, y hacerles ver que si queremos seguir disfrutando de esa belleza en la naturaleza tenemos que trabajar para protegerla y conservarla.

–La ilustración científica tiene un gran peso en la divulgación y difusión de los descubrimientos científicos. ¿Se podría decir que una imagen vale más que mil palabras?

–Yo digo que sí. Al final, los humanos somos animales visuales, parte de nuestra comunicación es visual y lo llevamos en nuestros genes. Nuestros ancestros hacían pinturas rupestres para comunicar ideas y enseñanzas a otros seres humanos con el objetivo de crear una cohesión social y para sobrevivir; por ejemplo, unos bisontes pintados en una cueva. Nosotros hacemos ciencia para seguir avanzando como especie y, por ende, para sobrevivir. Pero hacer ciencia y no comunicarla de manera clara no sirve de mucho si la mayoría de la población no entiende ese lenguaje tan técnico. Gracias a la ilustración científica la ciencia no tiene barreras, y hace que sea accesible para todo el mundo. Por lo que sí, se podría decir que vale más que mil palabras.

–¿Cómo surge la oportunidad de realizar esta exposición en Ekoetxea Txingudi?

–El día 11 se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias, y por esa razón desde Ekoetxea Txingudi han querido contar conmigo para impartir un taller de ilustración científica de aves. Se dará ese mismo día, y se aprenderá sobre la importancia de las aves urbanas y su conservación, además de practicar la técnica de la tinta sobre papel tonal. Por otro lado, se podrá ver una exposición con ilustraciones relacionadas con la temática, concretamente las ilustraciones de aves que he ido haciendo estos últimos tres años.

–Entre toda la fauna y flora del entorno cercano, ¿qué es lo que más le gusta dibujar? ¿Hay alguna ilustración de la que se sienta especialmente orgullosa?

–Dibujo mayoritariamente aves porque la ornitología ha sido parte de mi formación como bióloga. Una de las ilustraciones propias que más me gusta es la de la golondrina común (Hirundo rustica), porque es una especie que me maravilla por su belleza, que nos acompaña durante el verano por estos lugares, porque tiene su importancia en el ecosistema y, por qué no decirlo, ¡porque me quedó muy bien!