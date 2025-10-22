La iluminación navideña se refuerza tanto en el centro como en los barrios

Joana Ochoteco irun. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

La Navidad lleva varias semanas asomándose a las calles de Irun, donde ya ha concluido la fase de preinstalación del alumbrado propio de esta festividad. En muchos puntos de la ciudad, como el propio paseo de Colón, los ornamentos que se iluminarán dentro de un mes ya están colocados. Dentro de esa «cuenta atrás» para la Navidad, el Ayuntamiento anunció ayer un refuerzo en la iluminación, tanto en el centro como en los barrios.

Los delegados de Impulso de Ciudad y de Obras y Mantenimiento, Nuria Alzaga y Gorka Álvarez, concretaron los puntos a los que llegará el alumbrado en una de las nuevas ubicaciones, la calle Lezo de San Miguel. «El Ayuntamiento apuesta por la Navidad como uno de los eventos del año y, desde hace tres, cuando finaliza hacemos unas encuestas a la ciudadanía para conocer su opinión y recoger sus propuestas», recordó Nuria Alzaga. Tras las últimas Navidades, «un 61% de la ciudadanía encuestada valoraba la iluminación de la ciudad. Alrededor del 25% nos pedía que, más allá del centro, hiciésemos un esfuerzo para que la iluminación se trasladase a diferentes barrios».

«Atendiendo a esa solicitud», este año habrá más luces en más sitios con la correspondiente ampliación presupuestaria de la partida destinada a este fin, que asciende a 200.000 euros. La delegada recordó que la iluminación navideña busca impulsar el comercio y la hostelería y, por ello, también en las zonas céntricas y en las que los establecimientos locales tienen mayor presencia se va a reforzar el alumbrado.

El acto de encendido de las luces se celebrará el 29 de noviembre, con un programa de actos que se concretará próximamente

Gorka Álvarez concretó las nuevas ubicaciones fruto de «ese esfuerzo para llevar la luz de Navidad a distintos barrios y ampliar la decoración de la ciudad»: San Juan incorporará dos grandes árboles y un techo luminoso en la zona más cercana los establecimientos hosteleros; la plazoleta Almudena Grandes verá engalanados seis árboles más; el abeto entre las calles Jesús y Prudencia Arbide se decorará y las calles Mayor y Fueros sumarán seis y cinco arcos, respectivamente.

En cuanto a los barrios, en Anaka habrá iluminación junto a la parada de autobús del número 40 de la calle Anaka y la rotonda frente a la marquesina de Monte Aldabe. En San Miguel, además de en la citada calle Lezo, habrá alumbrado en el arbolado frente a la residencia Cáser y en ejemplares de las calles Lucas de Berroa y Estación. Siete farolas de la calle Darío de Regoyos y cinco del Polígono 58 incorporan iluminación para reforzar la decoración de Artia; dos arcos en Iñigo de Loyola, la de Larreaundi; y doce árboles de la calle Navegantes, en Belaskoenea, también contarán con decoración. Frente a las viviendas de Olaberria se colocarán diez árboles navideños, y dos pérgolas completarán la decoración del parque Nagore Laffage.

Iluminación sostenible

A estas nuevas ubicaciones se suman las habituales, de modo que la campaña de Navidad traerá cifras como «93 arcos, 108 árboles decorados, 111 farolas con adornos, 14 rotondas iluminadas, tres pérgolas y siete motivos distribuidos por la ciudad, a modo de photocall, que funcionarán como elementos decorativos durante el día y se iluminarán por la noche», concretó el delegado, sin olvidar el alumbrado de ubicaciones características como la Casa Consistorial o la plaza del Ensanche. Todas las bombillas son de tipo LED, «en respeto al medio ambiente y para promover el bajo consumo», añadió Álvarez.

Todos esos elementos se encenderán el próximo 29 de noviembre, sábado, durante el acto de encendido de la iluminación navideña cuyo programa de actos se concretará próximamente. Nuria Alzaga adelantó que «esta Navidad no vamos a dejar a nadie indiferente e Irun volverá a brillar con luz propia».