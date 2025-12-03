Ihes-gelaz gozatu dute Oiasson Euskararen Eguna ospatzeko
Euskaltegiko ikasleak museoan zehar ibili dira planteatu zaizkien erronkei aurre eginez
Irun
Asteazkena, 3 abendua 2025, 14:43
Oiasso Museoan antolatu den ihes-gela Irunen euskararen eguna ospatzeko erabili den jarduera izan da. Euskaltegietako ikasleei zuzendutako ekimena izan da, Udal Euskara Zerbitzuak antolatutako programaren barne zegoena. Jarduerak euskara modu ludiko eta, aldi berean, dibulgatzailean praktikatzeko aukera eman die parte-hartzaileei. Ikasleak goiza pasa dute museoan zehar ibiltzen, planteatu zaizkien erronkei aurre eginez.
Udalak Euskararen Nazioarteko Egunaren harira antolatu duen egitaraua beste zenbait hitzordu proposatzen ditu datozen egunetarako: ostiral honetan 'Marietak zirkus' haurrei zuzendutako ikuskizuna eskainiko da Amaia Kultur Zentroan. Zirkoa eta antzerkia uztartzen dituen emanaldi hau 17:30etan hasiko da eta gonbidapenak doan eskuratu daitezke irun.org/sarrerak web gunean edo Luis Marianoko Turismo Bulegoan.
Larunbatean, hilak 6, Irungo Txistulari Taldeak kantujira eskainiko du San Juan, Urdanibia eta Erromes plazetan, 11:30etatik aurrera. Arratsaldez, 18:30etan, 'Onbuaren itzala' pelikula izango da ikusgai Oiasso Museoan. Igandean txistulariak aterako dira berriz ere, diana eskaintzeko 8:30etan eta muxikoak 12:30etan San Juan plazan. Euskararen Egunaren egitaraua hilak 14ean amaituko da 'Karmele' filmaren emanaldiarekin, 18:00etan Amaian.