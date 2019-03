Ozo Ibeziako (Médico y Premio Harambee 2019): «Capacitamos a las niñas y jóvenes para que descubran su talento y valía» Ozo Ibeziako, junto al cartel del proyecto 'Afrika Elkarrekin, bai'. La doctora sudafricana, galardonada por su trabajo en favor de la igualdad de la mujer, ha visitado Irun para apoyar el proyecto 'Afrika elkarrekin, bai' MARÍA JOSE ATIENZA IRUN. Viernes, 8 marzo 2019, 00:14

Médico de familia, profesora en la Universidad de Pretoria y voluntaria de la ONG Komati Foundation, Ozo Ibeziako ha recibido el Premio Harambee 2019 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana. En el año 2012, la doctora Ibeziako puso en marcha el proyecto 'Art of living' para ayudar a las jóvenes del barrio marginal de Alexandra, (Johanesburgo), a no abandonar sus estudios para conseguir un trabajo mejor y poder cambiar de vida. El pasado lunes, Ozo Ibeziako visitó Irun para apoyar otra iniciativa impulsada por la ONG Harambee: el proyecto 'Afrika elkarrekin, bai', con el que varios chefs guipuzcoanos ayudan a jóvenes kenianas a cursar estudios de cocina en su país.

-¿Qué ha significado para su ONG, Komati Foundation, el premio Harambee 2019?

-Ha sido una sorpresa para nosotros. Es muy gratificante pensar que nuestro granito de arena ha sido reconocido a nivel internacional. Es un modo de motivarnos para seguir trabajando.

-¿Puede decribirnos Alexandra, el barrio donde se desarrolla su proyecto 'Art of living'?

-Es un barrio de chabolas de unos 700.000 habitantes, creado durante la política del Apartheid, en la periferia de Johanesburgo, con una densidad de población muy alta, sin infraestructuras básicas y en el que la gente vive una vida de miseria. El nivel de desempleo juvenil alcanza el 55%. En muchos casos, los jóvenes terminan pensando que no pueden salir de allí, que no se puede hacer nada. No ven futuro. No sacan buenas notas, no llegan a la Universidad. Muchas veces terminan en las drogas, el crimen o la prostitución. Justo por eso pensamos que había que hacer algo allí, sobre todo con las mujeres. Queríamos darles otra oprtunidad.

-Es un proyecto con el que ya han conseguido ayudar a más de 500 niñas y jóvenes. ¿En qué consiste exactamente 'Art of live'?

-En empoderar a esas jóvenes. Les damos herramientas para que descubran sus talentos y su valía. Las capacitamos para que no abandonen sus estudios, para que cursen una carrera, para que consigan un trabajo mejor y puedan cambiar de vida. Les ofrecemos charlas, actividades. Ellas se empeñan más en terminar sus estudios. En los últimos años de colegio, tenemos una actividad llamada 'Path finder', en la que participan chicas voluntarias del barrio que han participado en el proyecto, que ya terminaron sus estudios o siguen estudiando y que quieren dar testimonio y demostrar a las más jóvenes que ellas también pueden cambiar su vida.

-Y han conseguido buenos resultados.

-Tenemos chicas que ya terminaron el colegio y están cursando estudios superiores. Una de ellas se llama Rephabile. Es una joven que se crió con su abuela en una situación de miseria extrema. Consiguió sacar buenas notas y ahora está estudiando Medicina con una beca del Gobierno en una de las universidades más prestigiosas del país. Es un ejemplo muy motivador.

-En Sudáfrica, la fecha más señalada para las mujeres no es el 8M, sino el 9 de agosto.

-Sí, nuestro 8M es el 9 de agosto. Fue el día en el que las mujeres se levantaron para exigir la abolición de la 'Ley de pases', una ley que prohibía entrar en los barrios blancos, salvo si tenías un pasaporte especial. Fue un 9 de agosto cuando 20.000 mujeres marcharon contra esta ley y llegaron a la oficina administrativa de Pretoria. Demostraron su coraje ante el gobierno de Apartheid. Nelson Mandela nos dejó el reto de reconstruir el país y las mujeres se dan cuenta de que son parte de ese cambio.