El IAM da un paso adelante que alimenta el optimismo sobre su futuro

El proyecto del pabellón multiusos de Irun conocido como IAM ha dado un paso fundamental esta semana cuando la Junta de Gobierno Local ha sacado ... a concurso la redacción del proyecto básico. Esta fase del desarrollo del expediente es la que va a servir para esbozar cómo será la instalación y, en este caso particular, también el nuevo diseño de movilidad y la reurbanización que requerirá.

No es un proyecto constructivo, que entra mucho más al detalle de los materiales, las infraestructuras de servicio, el equipamiento interior... Con un presupuesto de licitación de algo más de 400.000 euros, este proyecto básico aportará ya unas pautas del perfil y el aspecto del futuro pabellón y, además, llevará bajo el brazo una serie de decisiones clave que determinarán cómo será el IAM. Incluirá estudios de alternativas sobre diferentes cuestiones como el aparcamiento de la instalación, el acceso y la salida de vehículos, la conexión peatonal hacia el centro de la ciudad, la forma y tipo de gradas...

El documento en sí mismo va a suponer aterrizar sobre el papel lo que hoy son ideas y palabras en el aire. «Con este nuevo paso queda clara nuestra firme apuesta por este proyecto estratégico de la ciudad», afirmó la alcaldesa, Cristina Laborda. Recordó que además de que es imprescindible para el Bidasoa, «es una infraestructura muy necesaria para Irun y para el resto del territorio». Resaltó el valor transfronterizo que tendrá y que lo hará único, «como pasa con Ficoba», apuntó que está junto a una estación de Topo que «en 2032 tendrá un tren cada 7 minutos» y citó la importancia que tendrá como dinamizador de la economía y el turismo atrayendo eventos deportivos y culturales, como el Mundial Femenino de Balonmano en 2029. La Copa del Rey acaba de demostrar que las grandes citas dejan Artaleku pequeño.

Un año después

Más allá del compromiso con el proyecto que citaba Laborda, esta licitación tiene otras implicaciones. A comienzos de junio de 2024, el Pleno de la Corporación aprobó una modificación del presupuesto municipal para incorporar los remanentes del año anterior, una práctica habitual en el segundo semestre de cada ejercicio. En aquella del pasado junio se consignaron 2,1 millones de euros a una partida que englobaba la redacción del proyecto básico, la redacción del proyecto constructivo y la dirección de obra.

No se incluyó la partida seis meses antes cuando se elaboró el presupuesto porque el proyecto «estaba verde», explicó el gobierno entonces, pero sí en aquella sesión porque se entendía que el consistorio estaba ya en situación de poder poner en marcha esa fase del desarrollo.

Sin embargo, ha tomado más de un año activar aquellos recursos que se reservaron y todo apunta a que eso se debe a que algo en el momento actual ha animado al gobierno a lanzarse a afrontar un gasto que durante todo este tiempo, dado el volumen de dinero y las circunstancias, ha preferido no asumir.

Lo cierto es que el escenario ha cambiado mucho en este plazo. Por ejemplo, se ha aprobado, concretamente el mes pasado, la Modificación Puntual del Plan General para extender la parcela deportiva existente en el planeamiento al punto que necesita el proyecto del IAM. Pero ése no es un trámite necesario para encargar la redacción de proyecto. Lo es para poder licitar la obra, pero no para esta fase.

¿Más cerca del Gobierno Vasco?

No ha cambiado, ayer se le preguntó expresamente a la alcaldesa Cristina Laborda, el escenario de financiación. Hay partida presupuestaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa y compromiso expreso del Gobierno del Estado a través del Consejo Superior de Deportes, pero no, de momento, aportación del Gobierno Vasco. «Es verdad que no hay novedad al respecto, pero no entendería que todas las instituciones no estuvieran alineadas en este proyecto que es estratégico para la ciudad, para el territorio y para el País Vasco», apuntó, eso sí, Laborda.

Otro de los cambios que se han producido en este último año ha sido la entrada de EAJ-PNV en el Gobiernbo local. Cuando se presentó el acuerdo, con la negativa de la consejería vasca de Cultura y Política Lingüística al IAM muy reciente, ya se apuntó desde las filas jeltzales que había que llevar a Lakua «un proyecto más sólido». Decía ayer la alcaldesa que en Vitoria querían «conocer mejorar el proyecto. Espero que nos podamos unir todas las instituciones». Quizá un proyecto básico sea lo que hace falta para terminar de incorporar al Departamento vasco de Cultura.

Por ahí puede andar el motivo del cambio en la dirección del viento, pero sea por lo que sea, está claro que algo alimenta el optimismo sobre esta operación porque esa misma sensación está aflorando también en las oficinas de Artaleku.