Homenaje a los fusilados en Pikoketa

IrunHomenaje a los fusilados en Pikoketa
DV
Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46
Representantes de los grupos políticos municipales Socialistas de Irun, EAJ-PNV, EH Bildu y Partido Popular junto a la alcaldesa, Cristina Laborda, el delegado de ... Derechos Humanos, Gorka Álvarez, y miembros de las asociaciones memorialísticas Kepa Ordoki y Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain participaron ayer en el homenaje institucional a las personas fusiladas en Pikoketa el 11 de agosto de 1936. El acto de reconocimiento, que se celebra cada año en el panteón municipal en el que se depositaron los restos tras su exhumación en 1978, consistió en una ofrenda floral a la que siguió un respetuoso minuto de silencio. En la fosa común se encontraron restos de al menos 20 personas que se han ido identificando a lo largo de los años.
