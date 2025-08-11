Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Homenaje a los fusilados en Pikoketa

DV

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

Representantes de los grupos políticos municipales Socialistas de Irun, EAJ-PNV, EH Bildu y Partido Popular junto a la alcaldesa, Cristina Laborda, el delegado de ... Derechos Humanos, Gorka Álvarez, y miembros de las asociaciones memorialísticas Kepa Ordoki y Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain participaron ayer en el homenaje institucional a las personas fusiladas en Pikoketa el 11 de agosto de 1936. El acto de reconocimiento, que se celebra cada año en el panteón municipal en el que se depositaron los restos tras su exhumación en 1978, consistió en una ofrenda floral a la que siguió un respetuoso minuto de silencio. En la fosa común se encontraron restos de al menos 20 personas que se han ido identificando a lo largo de los años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  3. 3

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  4. 4

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42º
  5. 5 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  6. 6

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    Alcaldes que eligen su propio camino
  9. 9

    Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia
  10. 10 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Homenaje a los fusilados en Pikoketa

Homenaje a los fusilados en Pikoketa