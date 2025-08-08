El homenaje a los fusilados en Pikoketa en 1936 tendrá lugar el lunes en Blaia

M.A.I. Irun. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento recordará el lunes a las personas fusiladas de Pikoketa en un acto abierto a la ciudadanía que tendrá lugar a las 12.00 en el cementerio de Blaia en el 89º aniversario de su muerte. El homenaje consistirá en una ofrenda floral sobre el panteón donde se encuentran los restos de las personas homenajeadas y un minuto de silencio en recuerdo a todas las víctimas. En el acto estarán presentes miembros de la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain.

Este año, a propuesta de esta entidad, el Ayuntamiento incorporó al panteón donde reposan los restos de los fusilados una nueva lápida con los nombres actualizados de los restos óseos exhumados el 28 de julio de 1978 en Pikoketa. Las últimas investigaciones realizadas han servido para actualizar el listado de las personas que fueron fusiladas en dicho entorno. En la lápida figura la siguiente inscripción: 'En memoria de las personas asesinadas en Pikoketa el 11 de agosto de 1936 por defender la legalidad republicana, la democracia y luchar contra el fascismo'.

Aquel martes, en las primeras semanas de la Guerra Civil, una pequeña guarnición de la Juventud Comunista de Irun, junto a varios carabineros, se encontraba apostada en las inmediaciones del caserío de Pikoketa, con armas cortas y una ametralladora. Las tropas golpistas del Coronel Beorlegui asaltaron el puesto durante esa noche. Era sabido, según varios informes que realizó la Comisaria de Guerra de Gipuzkoa en el verano de 1936, que los golpistas difícilmente hacían prisioneros. Normalmente los fusilaban en el acto o a los pocos instantes de rendirse.

Las tropas de Beorlegui sorprendieron y fusilaron en el momento a trece personas que se encontraban en vigilancia en un caserío de la zona, nueve jóvenes milicianos y cuatro carabineros: los primeros eran Mertxe López Cotarelo (16 años), Pilar Vallés Vicuña (18 años), José María Arruti Idiakez (18 años), Víctor Genua Montiano (25 años), Jesús López Casado (26 años), Agapito Domínguez Taguada (23 años), Bernardo Usabiaga Jáuregui (17 años), Manuel Justo Alberdi (22 años) y Miguel Jacinto López Pascual (49 años). Vicente Argote (46 años), Agustín Miguel Bermejo (39 años), Félix Luz Echeverría (27 años) y Ángel Braña López (27 años) eran carabineros. A esa lista de trece víctimas, se le suman Miguel Lorenzo Pascual (35 años), y 'Chato' (25 años), identificados en el año 2021 y en agosto de 2022, respectivamente. Ambos nombres fueron grabados en la lápida del panteón este mismo año.

Exhumación en 1978

Durante la dictadura franquista, no hubo constancia del paradero de sus cuerpos hasta que, en el año 1976, Marcelo Usabiaga, hermano del fusilado Bernardo Usabiaga, comenzó con las primeras tareas de búsqueda y recuperación de los restos de los fusilados en Pikoketa.

La fosa común se localizó en 1978 y en julio de aquel mismo año se llevó a cabo la exhumación de los fusilados en Pikoketa. El 2 de agosto de 1978 se realizó el primer homenaje a los fusilados en Pikoketa. Desde entonces, todos los años se realizan actos en su recuerdo y homenaje, en verano y en otoño, tanto en el cementerio como en Pikoketa.