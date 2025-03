Las historias de seis emprendedoras locales que son «reflejo de la sociedad»

Iñigo Morondo IRUN. Viernes, 7 de marzo 2025, 20:27 Comenta Compartir

Bidasoa Activa ha subido a su página web esta semana seis vídeos que cuentan la experiencia de emprendizaje de otras tantas mujeres de la comarca. Seis mujeres de distintas edades, en distintas circunstancias que emprendieron en momentos muy diferentes. Seis historias con paisajes muy distintos en las que se escuchan mensajes diversos pero que son, en la suma de sus partes «reflejo de nuestra sociedad», valoraba la presidenta de la agencia de desarrollo, Nuria Alzaga, haciendo suya la expresión de una de las protagonistas, Saioa Ayala.

Ella, ceramista, deja esa frase en su vídeo después de explicar que en su profesión, «aunque seamos las mujeres las que más realizamos ese tipo de actividad, en la historia siempre se ha reconocido más a los hombres», recordaba Alzaga. La presidenta recogía otras frases de los vídeos. «Rebeca García dice en el suyo que parece que las mujeres necesitamos demostrar más que los hombres para que se nos tome en serio. Oihana Recalde enumeraba emprendedores que ha habido en su familia, y sólo una, su ama, era mujer hasta que emprendió ella. Ana Pérez nos recuerda en su vídeo que en la gestión de las viviendas turísticas las llevan mujeres y si la llevan hombres, la delegan en mujeres». Se refería, concretamente, «a que cuando llegamos a una casa turística está todo impoluto y después de irnos, cuando llega el siguiente, vuelve a estar impoluto. De eso se encarga siempre una mujer», apuntó la propia Ana Pérez.

Alzaga sólo citó frases de las cuatro protagonistas que participaron en la jornada de presentación de los vídeos, pero aseguró que lo que dicen estas seis mujeres «es el reflejo de la sociedad».

«Es más difícil si eres mujer»

Es el cuarto año en el que Bidasoa Activa produce estos vídeos con motivo del 8M. Es una acción derivada del Plan de Igualdad que desarrolló la agencia desarrolló «aunque en realidad no teníamos la obligación de hacerlo», recordaba Nuria Alzaga, «pero nos parecía que era importante que en el ámbito en el que nos movemos, en nuestro contexto, fuéramos ejemplo».

La vicepresidente de Bidasoa activa, Estitxu Urtizberea, encuadraba en esa misma idea esta iniciativa de los vídeos de las emprendedoras que «son inspiración para otras mujeres. Qué bien expresan estas mujeres tantas cosas que tienen que ver no sólo con el hecho de ser mujer y la invisibilización que hemos padecido durante tantos años, sino con otras circunstancias como la edad», que si bien afecta también a los hombres, en el caso de las mujeres ha sido algo absolutamente crítico y aún hoy sigue teniendo un peso determinante.

Difícilmente se puede contar de manera más gráfica que como lo hizo Ana Pérez: «Trabajé 20 años en una tienda de ropa de niños, 'Z', en el centro de Irun. Tenía experiencia en ventas, de cara al público, en la relación con una gran multinacional, sabía bien trabajar bajo presión, con objetivos exigentísimos... Pero cuando cerró la tienda y empecé a buscar trabajo, no pasaba una sola entrevista porque tenía 44 años».

En su caso fue ésa y no otra la motivación para emprender. Las razones por las que una persona se zambulle en el mundo del emprendimiento son muy variadas, pero el caso es que cada vez es una vía más explorada.

«Lo digo en mi vídeo y me mantengo: creo que es más difícil emprender siendo mujer», afirmaba Rebeca García. «Por eso creo que estos vídeos o cualquier otra acción de visibilización son muy importantes. Va a seguir habiendo mujeres emprendiendo, más en esta comarca nuestra, así que animo a Bidasoa Activa a seguir produciendo estos vídeos muchos años más».

Fomentar el emprendimiento

Para García la cuestión de los referentes, «sobre todo para las mujeres, es muy importante a la hora de impulsar el emprendizaje». Pero no sólo se trata de visibilizar casos reales, «también es verdad que cuando decides dar el paso, no sabes muy bien a qué puertas puedes llamar en busca de algo de apoyo».

Todas las presentes, también las que no lo estaban pero habían participado en los vídeos, alababan el apoyo de Bidasoa Activa. Sin embargo, existe un lamento general por la falta de conocimiento sobre la agencia que existe en la población. «Yo de joven andaba metida en todos los saraos del Ayuntamiento, en el Gazteleku, en las actividades. No había oído hablar de Bidasoa activa hasta hace dos años», decía Oihana Recalde. «Es increíble la cantidad de gente que no sabe que esto existe», coincidía García. «Y es una pena porque la ayuda que te prestan es enorme».

Entre las cuatro citaron varias aportaciones clave que les hizo la agencia de desarrollo. Por supuesto, todo el acompañamiento en el desarrollo de la idea de negocio y de los planes de viabilidad, así como todo el asesoramiento sobre las distintas líneas de ayuda o de financiación que existen a disposición de las personas que emprenden.

Pero no sólo se trata de eso. Varias destacaron los Eguerdi on Topaketak, encuentros regulares por grupos que reúnen a emprendedores para compartir experiencias y problemas, para darse apoyo mutuo, para transmitir información valiosa y, sobre todo, para no sentirse solo, sola, en ese camino tan individual del autoempleo.

Otra experiencia que recomendaron fue acudir a Krea, la feria de innovación y emprendimiento que anualmente organiza Bidasoa activa en el recinto ferial Ficoba. La de este año será la decimosexta edición y se celebrará el 27 de este mismo mes. En esta ocasión, el programa prestará especial atención a las diversas aplicaciones de interés para las empresas que pueden tener los diferentes modelos de inteligencia artificial.

«Hay mucho que hacer todavía para llegar más y mejor a la gente, pero, por ejemplo, vamos cada año varias veces a los institutos de FP», señaló la directora de Bidasoa activa, Eva Fernández. Recalde, que ya ha participado en algunas de esas sesiones defendió «que es importante ir, para motivar al alumnado y para contarles que en la comarca contamos con un sitio como Bidasoa activa. Tienen que saberlo».