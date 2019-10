Un himno a la libertad en clave lírica El coro juega un papel esencial en 'Nabucco', como comprobaron los asistentes al ensayo especial de este jueves. / F. DE LA HERA Cientos de escolares y sus familias pudieron disfrutar el jueves de un ensayo especial de la ópera de Verdi La Asociación Lírica llenará el Amaia este fin de semana con la representación de 'Nabucco' JOANA OCHOTECO IRUN. Sábado, 12 octubre 2019, 00:59

Esta tarde la Asociación Lírica Luis Mariano estrena su montaje de 'Nabucco', la ópera que supuso el primer éxito de Verdi. Pero ya hay un buen puñado de iruneses que han podido disfrutar de un adelanto del espectáculo: este jueves, el Amaia acogió un ensayo especial en el que cientos de escolares iruneses y sus familias pudieron disfrutar de una versión resumida de 'Nabucco'.

El tenor Iker Casares reconocía, minutos antes de empezar ese ensayo, que tras este tipo de actuaciones «siempre me voy a casa con una sonrisa. Los gritos, las caras, los nervios de los niños... Es muy bonito». La Asociación Lírica ofrece regularmente ensayos para escolares que son, además de un entretenimiento y un aprendizaje cultural, una oportunidad para crear cantera: «a los chavales les gusta, van a casa y cuentan lo bien que se lo han pasado en la ópera. Hay que quitar esa mochila de que esto es algo elitista o caro», argumenta el tenor irundarra.

Elenco Andrea Zese (Nabucco), Rubén Amoretti (Zaccaria), Fernanda Costa (Abigaille), Lola Casariego (Fenena), Manuel de Diego (Ismaele), Iker Casares (Abdallo), Klara Mendizabal (Anna) y Darío Maya (sumo sacerdote). Coros Luis Mariano y Eragiyok Abesbatza, dirigidos por François Ithurbide y Eneko Amundarain. Orquesta Luis Mariano. Maestro repetidor Oier Etxaburu. Ballet Compagnie Lychore, coreografías de Estelle Lelievre-Danvers. Directora escénica Elena D'Angelo. Director musical Aldo Salvagno.

Iker Casares y la soprano Klara Mendizabal representan a 'los de casa' dentro del elenco de intérpretes que pondrá voz a este drama lírico. 'Nabucco' narra la conquista y expulsión de los judíos de Jerusalén por parte del rey de Babilonia. «Participar en una obra como esta, aunque haga un papel pequeñito, es para mí una experiencia increíble», contaba la soprano. Klara Mendizabal es donostiarra pero «estoy muy ligada a Irun, porque mi marido es irundarra. Estar aquí es como estar en casa», aseguraba.

'Va, pensiero'

Klara Mendizabal interpretará el rol de Anna, un papel «pequeño» pero que «tiene sus concertantes», que son aquellos fragmentos en los que todos o buena parte de los personajes cantan juntos. Y es que el coro tiene una relevancia especial en 'Nabucco': el 'Va, pensiero' o 'Coro de esclavos' es «la pieza que no falta en ningún disco o concierto de coros de ópera», señala Iker Casares. Una obra que «habla del recuerdo, de la tierra», y que, a la hora de interpretarla, genera en escena «un momento un tanto espiritual, una reflexión en colectivo. Es emocionante», asegura el tenor.

El irundarra interpreta el papel de Abdallo, «un sirviente-soldado de Nabucco». Pero, además, «también canto en el coro». Reconocía que llega al estreno de la ópera «cansadito, pero con ganas». A los ensayos intensivos de la última semana se suman los de los fines de semana anteriores: «el domingo empezamos a cantar a las once menos cuarto de la mañana, y terminamos a las nueve y media de la noche». Han sido muchas horas, pero sarna con gusto no pica: «no sabemos estar sin cantar», reconoce Iker Casares con una sonrisa.

Quienes quieran disfrutar de este espectáculo deben darse prisa: las entradas disponibles para la función de hoy a las 19.00 se cuentan con los dedos de una mano, y para mañana apenas quedan una veintena de localidades disponibles. 'Nabucco' se representará ante un Amaia abarrotado, una circunstancia que, más que nervios, provoca tranquilidad en los intérpretes: «a mí me encanta. Me pondría más nerviosa que no se llenase el teatro», afirma Klara Mendizabal. «La energía que se crea desde el escenario es muy diferente. Te concentras más, das mucho más de ti...».

También el escenario del Amaia estará especialmente abarrotado durante el espectáculo: esa «gran presencia coral» de 'Nabucco' se traduce en que «somos muchos en el escenario durante toda la representación», explica la soprano. Para lograr una buena coordinación del espacio y los movimientos la Asociación Lírica ha contado con Elena D'Angelo como directora de escena, en su primera colaboración con la entidad irunesa.

'Nabucco' es una obra ambientada hace más de 2.000 años pero, no obstante, los temas y reflexiones que plantea mantienen su vigencia: Iker Casares extrae de esta obra la reflexión de que «llevamos toda la vida montando guerras y seguimos sin aprender que no sirven para nada. Yo te conquisto, tú me conquistas, nos damos de leches pero al final el que tiene la corona siempre es el mismo y el resto somos los que sufrimos. El tema de 'Nabucco', desgraciadamente, no deja de ser universal», concluye.