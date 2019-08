El heavy metal aterriza en Irun Imparables. Mandrágora Negra, que surgió en Irun en 2004, en una de sus actuaciones en San Sebastián. El grupo irundarra Mandrágora Negra y los catalanes Kilmara actuarán mañana, a partir de las 22.00 horas, en la plaza Urdanibia EKAITZ RETAMOSA IRUN. Jueves, 29 agosto 2019, 01:24

La música, en este caso con tintes de heavy metal, será protagonista mañana, viernes, en la plaza Urdanibia. El concierto de Mandrágora Negra y Kilmara arrancará a las 22.00 horas, en lo que será una de las últimas citas del mes de agosto en la programación cultural del Ayuntamiento.

El grupo irundarra Mandrágora Negra actuará en casa después de grabar su segundo álbum, titulado 'Imparable'. El nuevo trabajo tiene «un sonido más heavy y potente, pero no por ello exento de grandes emociones, donde poder dar rienda suelta a la imaginación», explican desde la formación.

'Imparable' ha sido grabado en los estudios Luna Records de Irun, con Moisés Montero 'Moi' como técnico y productor, realizando posteriormente la mezcla y masterización en los estudios Sonido XXI de Esparza de Galar (Navarra) con Javi San Martín como técnico de sonido. Contiene nueve piezas y una versión de 'El Mundo De Los Sueños' del grupo Satira.

LOS GRUPOS Mandrágora Negra «El nuevo disco es más heavy y potente, pero no por ello exento de grandes emociones» Kilmara «Nos gustaría dejar la sensación de que el concierto se ha hecho corto y que deseen más»

Actualmente, Mandrágora Negra lo componen Moisés Montero 'Moi' (voz), Maxi Fructuoso (bajo), David de Miguel (guitarra), Unai Iglesias (guitarra), Alex Rodrigues (batería) e Iza (teclado). El primer trabajo que publicaron fue 'Sueños de Realidad', en 2012, álbum que fue distribuido en Centroamérica y Japón.

«Un potente show»

Por su parte, el grupo barcelonés Kilmara, que arrancó su andadura en 2003 bajo el nombre Jadde, llega a Irun después de participar en el festival Rock The Ring, en Suiza. Los catalanes llegan para tocar piezas de su último disco 'Across the realm of time'. «También vamos a incluir 'Blindfold', 'Fantasy' o 'The break up' de nuestros anteriores discos por ser de los mas celebrados en nuestros directos», comentan desde Kilmara.

El grupo de Barcelona suma cuatro álbumes publicados en sus quince años de andadura. Éstos son 'Hunting Dreams' (2007), 'Don't Fear The Wolf' (2010), 'Love Songs and Other Nightmares' (2014) y 'Across the Realm of Time' (2018).

Para este concierto, esperan que el público «salga con la sensación de haber presenciado un potente show de Kilmara. Nos gustaría dejar la sensación de que el concierto se ha hecho corto y que deseen más para así volver a visitar estas tierras dentro de poco».

Antes de esta cita con Mandrágora Negra y Kilmara, esta tarde, a las 19.30 horas en el atrio de la biblioteca CBA, tendrá lugar el concierto de Aupa Duo, con el violinista Asier Suberbiola y el cello Uri Catalá. Este espectáculo de música clásica está enmarcada dentro del ciclo musical 'AcustiCBAs'.