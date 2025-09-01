El haurtxoko de El Rancho se transferirá al nuevo Edificio de Emigración antes de que finalice el año

El curso 2025/2026 de los haurtxokos municipales ya está en marcha con la apertura, hasta el martes día 9, de las preinscripción en los ... cinco centros municipales: centro, Palmera Montero, Lapice, Ventas y El Rancho. El servicio de este último está previsto que se traslade antes de terminar el año al nuevo equipamiento ubicado en el Edificio de Emigración, que contará con un espacio diseñado expresamente para el funcionamiento del haurtxoko.

La presentación del nuevo curso, que comenzará el próximo 6 de octubre, tuvo lugar ayer en el haurtxoko del centro. Al mismo asistieron la delegada de Educación y Juventud, Sandra Caballero; la responsable del área, Irati Redondo y el representante de Txiribuelta Elkartea, Carlos Subijana.

Hasta el 9 Abierto el plazo de inscripción en los cinco haurtxokos.

Del 13 al 16 Publicación de las listas provisionales de solicitudes admitidas y excluidas.

Día 19 Sorteo de plazas, siempre y cuando el número de solicitudes supere la oferta existente de 366 plazas.

Día 23 Publicación de los resultados del sorteo en la web municipal.

Del 24 al 30 Pago de la tarifa y publicación de las inscripciones definitivas.

6 de octubre Inicio del servicio de haurtxokos.

Este año son 336 las plazas ofertadas, 24 por cada turno a excepción de El Rancho, que contará con un máximo de 15 puestos debido a su reducido espacio. Además, tres de las plazas estarán destinadas a niñas y niños con necesidades educativas especiales.

Para facilitar la conciliación familiar, habrá dos turnos para niñas y niños de entre 4 y 8 años de lunes a jueves, y el turno de viernes para los de 9 a 11 años.

A partir de esta semana, las puertas de los cinco haurtxokos permanecerán abiertas para que las familias puedan conocer los centros en persona: el miércoles y jueves en horario de mañana (10.00 a 12.00) y los días 5 y 9 por la tarde (16.00 a 18.00).

En caso de que la demanda de plazas supere a la ofertada, se realizará un sorteo el viernes 19, con la publicación de los resultados el martes 23. La novedad este año radica en el pago de la tarifa, ya que la cantidad de la cuota podría variar según la capacidad económica del demandante. Para ello, será necesario autorizar al Ayuntamiento la consulta de los datos fiscales disponibles.

Éxito de Familia Ta Lagun

Además del espacio, los haurtxokos mantienen la apuesta por promover diferentes programas como el de Familia Ta Lagun, una iniciativa que, según Subijana, cada vez que se propone una actividad se llena: «Las familias deben estar atentas para que se puedan apuntar».

Este año, los sábados por la mañana también se llevarán a cabo talleres creativos y encuentros con agentes locales como asociaciones de vecinos o centros de mayores, con el fin de que «las niñas y los niños sean agentes de nuestra propia comunidad». Del mismo modo, está previsto que se realicen diversas excursiones, especialmente en Navidades y Semana Santa.

Espacio «seguro y amable»

Tal y como apuntó Subijana, el número de usuarios de los haurtxokos aumenta cada año, señal de que «se está haciendo una buena labor»: «Hemos conseguido que estos espacios sean una buena referencia para las familias de la ciudad». Buena parte de ese éxito lo atribuye a «la estabilidad» de las personas dinamizadoras, que con los años han logrado afianzar las dinámicas y se han convertido en «referente para las y los niños y las familias».

Del mismo modo, el representante de Txiribuelta puso en valor el trabajo en equipo realizado junto con el Ayuntamiento, con el que hay «una comunicación muy fluida»: «Los principales beneficiarios de esto son los niños y las niñas».

Por su parte, Caballero incidió en la capacidad de los haurtxokos para «desarrollar habilidades sociales» más allá de las actividades artísticas y culturales. «Se pretende que el espacio sea un lugar protector, seguro y amable para ellos», explicó la delegada de Juventud.