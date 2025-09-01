Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Está previsto que el haurtxoko de El Rancho se traslade a finales de año al nuevo edificio de Emigración. I. M.

Irun

El haurtxoko de El Rancho se transferirá al nuevo Edificio de Emigración antes de que finalice el año

El martes 9 termina el periodo de preinscripción del curso 2025/2026, que echará a andar el 6 de octubre con 336 plazas ofertadas

X. de la Linde García

Irun

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

El curso 2025/2026 de los haurtxokos municipales ya está en marcha con la apertura, hasta el martes día 9, de las preinscripción en los ... cinco centros municipales: centro, Palmera Montero, Lapice, Ventas y El Rancho. El servicio de este último está previsto que se traslade antes de terminar el año al nuevo equipamiento ubicado en el Edificio de Emigración, que contará con un espacio diseñado expresamente para el funcionamiento del haurtxoko.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  10. 10

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El haurtxoko de El Rancho se transferirá al nuevo Edificio de Emigración antes de que finalice el año

El haurtxoko de El Rancho se transferirá al nuevo Edificio de Emigración antes de que finalice el año