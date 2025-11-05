Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El haurtxoko de Palmera acogerá el día 15 un taller de capoeira pensado para las familias

M. A. I.

irun.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:32

Organizado por el área de Juventud, el próximo sábado día 15 tendrá lugar una taller gratuito de capoeira en el haurtxoko 'Txikilab' de Palmera Montero. La actividad, pensada para las familias, empezará a las 10.30 con una duración aproximada de dos horas.

Las familias interesadas pueden formalizar su inscripción desde hoy mismo en la página web municipal (www.irun.org). El plazo permanecerá abierto hasta completar las plazas disponibles.

El taller permitirá a los participantes conocer la historia de la capoeira, práctica que combina lucha, danza y música. Aprenderán a tocar diferentes elementos de percusión que dan ritmo a esta expresión brasileña de raíces africanas y podrán disfrutar de una exhibición.

