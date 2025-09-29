Irun'Haurrak parkean' egitasmoak urriko txandari hasiera emango dio bihar Nagore Laffagen
M. A. I.
irun.
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:49
'Haurrak parkean' egitasmoa bihar asteazkena emango dio hasiera txanda berriari, kurtsoko lehenengoa. Udaleko Euskara Zerbitzuak antolatzen duen programa honen helburu nagusia kale eta parkeetan euskararen erabilera handitzea da. Hezten enpresako hezitzaile talde batek gidatzen dituen jolas saioak antolatzen dira, euskeraz eta adin desberdineko neska-mutilei zuzendutak.
Txanda berri honetan zortzi saio eskainiko dira guztira hiriko zenbait parkeetan. Biharko hitzordua Nagore Laffage parkean izango da, Palmera Monteron. 17:00etan hasiko da Zabu-Zibu saioa, 3 eta 5 urte bitarteko haurrei zuzenduta. Ondoren, 18:00etan, Txirrintxon taldea hasiko da jolasean, 6 eta 9 urte bitarteko neska-mutilentzat.
'Haurrak parkean' Nagore Laffagen izango da berriz ere urriaren 8, 15 eta 22an. Euria eginez gero, Toki Alai eskolako patio estalian ospatuko da. Egun hauetan bertan egitasmoa Oñaurreko parkean izango da baita ere. Urriko ostiraletan, berriz (hilak 3, 10, 17 eta 24), saioak Olaketa kaleko parkean eta San Juan plazan ospatuko dira. Kasu guztietan adin-talde eta ordutegiak berdinak izango dira.
Udazkenekoa ondoren, 'Haurrak parkean' txanda berriak eskainiko ditu martxoan eta maiatzean.
