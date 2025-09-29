Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Irun

'Haurrak parkean' egitasmoak urriko txandari hasiera emango dio bihar Nagore Laffagen

M. A. I.

irun.

Astelehena, 29 iraila 2025, 20:49

'Haurrak parkean' egitasmoa bihar asteazkena emango dio hasiera txanda berriari, kurtsoko lehenengoa. Udaleko Euskara Zerbitzuak antolatzen duen programa honen helburu nagusia kale eta parkeetan euskararen erabilera handitzea da. Hezten enpresako hezitzaile talde batek gidatzen dituen jolas saioak antolatzen dira, euskeraz eta adin desberdineko neska-mutilei zuzendutak.

Txanda berri honetan zortzi saio eskainiko dira guztira hiriko zenbait parkeetan. Biharko hitzordua Nagore Laffage parkean izango da, Palmera Monteron. 17:00etan hasiko da Zabu-Zibu saioa, 3 eta 5 urte bitarteko haurrei zuzenduta. Ondoren, 18:00etan, Txirrintxon taldea hasiko da jolasean, 6 eta 9 urte bitarteko neska-mutilentzat.

'Haurrak parkean' Nagore Laffagen izango da berriz ere urriaren 8, 15 eta 22an. Euria eginez gero, Toki Alai eskolako patio estalian ospatuko da. Egun hauetan bertan egitasmoa Oñaurreko parkean izango da baita ere. Urriko ostiraletan, berriz (hilak 3, 10, 17 eta 24), saioak Olaketa kaleko parkean eta San Juan plazan ospatuko dira. Kasu guztietan adin-talde eta ordutegiak berdinak izango dira.

Udazkenekoa ondoren, 'Haurrak parkean' txanda berriak eskainiko ditu martxoan eta maiatzean.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  4. 4 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  5. 5 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Haurrak parkean' egitasmoak urriko txandari hasiera emango dio bihar Nagore Laffagen