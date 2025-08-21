«Hacemos piña y creamos sinergias alrededor del micro»

Belharra es un grupo euskaldun formado en 2019, liderado por Iker Lauroba y en el que se combina folk y pop alternativo con letras en ... euskera. Se ha consolidado en la escena musical vasca gracias a su sensibilidad poética y a su compromiso con la cultura.

–¿Qué significa Belharra?

–Es el nombre de un arrecife que se encuentra, aproximadamente, frente San Juan de Luz, a una milla de la costa. También da nombre a una ola bastante conocida que se forma justo encima de ese arrecife en determinados días del año. 'Belarra' significa 'hierba', lo que tiene que ver con nuestro estilo de música, que es el 'bluegrass'.

INTEGRANTES
BOB DYLAN
DIRECTO

–¿Qué es el bluegrass?, ¿es música folk?

–Sí. El bluegrass tiene su origen en los Montes Apalaches y surgió, en parte, debido a la llegada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos, quienes llevaron consigo su música y su cultura, muy arraigadas en su identidad y tradición.

–¿Cómo se sienten cantando en euskera? ¿Más cómodos?

–Anteriormente cantábamos en inglés y la verdad es que ahora nos sentimos mucho más cómodos. En el 2020 sacamos un disco y está todo hecho en inglés y son temas propios. Fue en la pandemia cuando el compositor del grupo, Xabi, tradujo mucho de nuestro repertorio al euskera. Y hoy en día lo hacemos todo en este idioma.

–¿Y cómo surgió la idea de traducir canciones de Bob Dylan al euskera?

–Este año, en un festival en Bilbao que se llama Loraldia, nos pidieron que cogiésemos sus temas, porque querían hacer una especie de homenaje a su trayectoria. Entonces, aprovechando que el escritor Xabi Paya había traducido 100 temas de Dylan en euskera, pues lo que hicimos fue elegir unos temas de ahí y hacer unos arreglos. Por petición del director del festival, será el repertorio que traeremos a este concierto del domingo del Bidasoa Folk.

–¿Cómo describiría un directo de Belharra a quien no les haya escuchado nunca?

–Es energético. Es verdad que es un aprendizaje para nosotros. Ahora no solo hay que intentar hacerlo bien o transmitirlo bien musicalmente, que haya una dinámica sobre el escenario es muy importante. Intentamos que no haya muchas pausas entre tema y tema y eso nos ayuda a hacer más piña. De hecho, hay veces que cantamos todos alrededor del micro intentando crear sinergias entre nosotros de esa manera. Vamos creciendo en todo esto.

–¿Qué instrumentos componen Belharra?

–Somos seis. Belharra está formado por un irunés a la guitarra, un cantante que toca la mandolina, un acordeón, un contrabajo, un banjo y yo que toco el dobro (un tipo de guitarra estadounidense) y hago coros.

–¿Están trabajando ya en nuevas composiciones?¿Seguirán produciendo sus temas en euskera?

–Seguimos en la misma clave, con el mismo estilo, y seguimos también con el euskera. Estamos componiendo temas nuevos. Ya tenemos muchos; lo que nos cuesta un poco más es hacer las letras. Los temas ya están casi encaminados, y los arreglos ya están hechos. Empezamos el trabajo antes del Loraldia y ahora el proceso está un poco parado por el periodo estival. Pero lo retomaremos en cuanto se acabe el verano.