«Me gustan los procesos creativos y Versum une cerveza y música»

El irundarra Mikel Llucia lleva dos décadas vinculado al mundo de la cerveza artesanal y desde julio cuenta con su propia marca: Versum. Un proyecto joven, pero con una larga historia. Su objetivo es ofrecer una cerveza diferente, especial, gourmet, que conecte y que sirva como punto de encuentro. Ha apostado por tres variedades: rubia, tostada e IPA. Las tres, sin gluten.

–Amante de la cerveza...

–Desde que puedo beber. Nunca he sido capaz de saber apreciar el vino. Si me das un buen txakoli me gusta, pero no lo sé valorar como la cerveza. Es que son 30 años en los que ya desarrollas tu paladar, tus conocimientos... Empezar a elaborar también es una consecuencia de todo esto. Se puede hacer en casa más o menos fácil, pero el reto es hacer muchos litros.

–¿Primero fue la elaboración en casa?

–He hecho muy poco, pero es que hoy en día tienes facilidades para todo. Tengo mucho conocimiento sobre papel, pero luego hacer es otro mundo. Para hacerla necesito ayuda y por suerte, la tengo. No tengo fábrica propia, la elaboro en Pagoa Oiartzun y en Cantabria. Les mando la receta y me la envían en botella y barril.

–¿Cómo fue el salto al vacío?

–Fue mi mujer Ainara. Dejé el bar donde trabajaba, aunque todavía soy propietario. Me surgió un trabajo muy bonito en Donosti, en una tienda especializada en cerveza, con casi 1.000 referencias. Lo compaginaba con trabajo comercial, vendiendo cerveza por Irun y Hondarribia. Estaba muy contento, pero fui padre. Tenía claro que quería disfrutar de mi hijo, así que me fui al paro. Estando de vacaciones en Málaga encontramos un bar muy parecido al mío, que elaboraba su propia cerveza. Nos dijo que tenía un sitio donde le ayudaban y donde elaborarla y además de ofrecerla en su casa, también hacía distribución. Y estaba muy contento. Mi mujer entonces me animó. Lo pensé y claro, vas a vender tu producto.

–Tenías ya la parte comercial.

–Eso es. La cosa cambia cuando es tu producto. Sabes que te vas a llevar muchos noes, pero cuando recibes una respuesta de interés o de curiosidad, está genial.

–Y contar con clientes fieles.

–Esa es la idea, porque el mundo de la cerveza artesana está muy loco ahora mismo. Eso fue lo que me llevó a pensar muy bien qué ofrecer. No hay fidelización, solo hay novedad, novedad. Mi experiencia en la tienda me decía que hay un sector muy importante de gente que cuando le gusta algo quiere repetir, vienen a por lo mismo. Así que aposté por hacer un producto bueno, bueno, bueno, y que la gente se aficione, mantengas... Intentar sacar una novedad cada semana es una locura porque hay que ponerle el nombre, hay que hacer un storytelling...

–Tenías claro que fueran tres y sin gluten.

–Sí. Rubia, tostada e IPA. Es un mundo y no todo el mundo sabe y no tiene por qué saber. El hostelero lo quiere explicar rápido porque no tiene tiempo: rubia, tostada e IPA. He creado un tríptico para el que quiera más información. Tenía claro que tenían que ser sin gluten. Si no cambia el sabor y por el mismo precio, por qué no. La cerveza normal tiene gluten, pero es muy fácil hacerla sin gluten, tiene un coste excepcional mínimo. Mucha gente lo valora y lo pide. Y luego se agradece, no te hincha tanto.

–¿Y el nombre?

–Hace referencia a verso y universo. Y habla de la música como lenguaje universal, ya que son sin gluten, para todos, pero además porque soy un apasionado de la música, creo que la música es algo que nos une a todos. Y le he dado a la cerveza esa pasión mía que es la música. Me gusta todo lo relacionado con el arte y la creatividad. Pensé en este nombre porque yo podía dedicarles canciones a las cervezas. Cada cerveza es una canción y en la etiqueta encuentras el pentagrama de esa canción que he podido hacer mientras estaba en paro. En el caso de la IPA ha sido al revés. La canción ya estaba hecha, con unos amigos, pero le encajaba bien.

–Así que tienen nombres e historias detrás.

–La rubia es Edabe, que significa brebaje, pócima o poción; la tostada se llama Oreka, que significa equilibrio y la IPA es Ekia, que es el este, por donde sale el sol. Y cada una tiene su pequeña historia relacionada con el estilo de cerveza y con la canción.

–Qué curioso.

–Edabe, E-D-A-B y E son también notas musicales: mi, re, la, si y mi. La canción está compuesta con esas notas. Era bonito, pero costó. Como significa brebaje, cuenta la historia cómo se originó, en una granja, en Bélgica, la tomaban después de la jornada de trabajo y querían algo que saciara la sed, pero que tuviera un poco de chicha. Me lo paso bien haciendo esto. Oreka habla del equilibrio entre lúpulos y maltas, los dos ingredientes principales. He creado una canción con dos partes iguales y con dos riffs principales que juegan y bailan entre ellos. Y la tercera es el sol, habla de la historia de la IPA, cuándo surgió. Los ingleses llevaban cerveza a las Indias y para que les aguantara le añadían más lúpulo. De ahí: Indian Pale Ale, ese viaje al este, al sol.

–Y se pueden escuchar?

–Edabe es la primera que lleva un QR que te lleva directamente a la canción. De momento las tres están en el tríptico y en Youtube y en Soundcloude.