A principios de los noventa Canal Plus popularizó una canción para un anuncio que posteriormente versionaron grupos como Los inhumanos y que en los últimos tiempos ha tenido diferentes adaptaciones. «Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde es la mayor de mis aficiones, me gusta el fútbol», decía aquella melodía que se ha utilizado hasta la saciedad para acompañar programas televisivos y radiofónicos. «Me gusta el fútbol, con los gritos y goles se desatan las pasiones», continuaba el pasodoble original.

Eso es lo que quieren los aficionados que van a acudir esta tarde al Stadium, gritos y goles, pero que lleven color txuribeltz. En un día y horario muy futbolero, domingo a las 17.00, el conjunto de Ramsés Gil tratará de compensar a su parroquia el mal trago de hace dos semanas ante el Sestao River. «Cuando vienes de una derrota en casa cuentas los días para volver a jugar con los tuyos y sacarte esa espina», manifestó el técnico unionista en la previa. «Estamos con ganas de ofrecer a nuestra gente un buen partido».

El conjunto txuribeltz llega a la cita ante el Gernika con el alivio que supuso el triunfo en Areitio la jornada pasada pero con la necesidad de seguir sumando de tres en tres para acercarse a la cabeza de la clasificación. Los irundarras tendrán enfrente a un Gernika que «lleva mes y medio al máximo nivel», avisa Ramsés Gil. Los vizcaínos proponen «un juego con tres centrales de mucho duelo, inteligencia en las caídas y un balón parado potentísimo».

El Gernika dirigido por Jabi González arranco la temporada con dos derrotas, ante el Deportivo Aragón y el Utebo, pero desde entonces ha cosechado dieciséis de los dieciocho puntos puestos en juego, gracias a cinco triunfos y un empate. No ha encajado en las últimas tres jornadas, en las que ha repetido resultado (1-0 ante Amorebieta y Ejea y 0-1 ante el Alavés B) para llevarse la victoria.

¿Cambios en el once?

Habrá que esperar hasta cerca de las 16.00 para conocer qué once hombres elige Ramsés Gil, que podría introducir alguna novedad pensando en hacer daño al sistema de tres centrales y dos carrileros que en principio va a proponer el adversario.

Más allá del esquema por el que apueste el Gernika, la realidad es que el técnico segoviano no ha repetido once ninguna jornada, ni cuando logró los triunfos ante Amorebieta y Mutilvera. Tras la derrota ante el Sestao, Gil introdujo cuatro novedades en el encuentro de hace siete días; Mateo, Katsukunya, Mecerreyes y Soroeta en detrimento de Labaka, Molina, Gaubeka y Miguélez.

Más allá de nombres, lo más importante será que los puntos se queden en casa y que equipo y afición puedan llevarse una alegría. Nos gusta el fútbol los domingos por la tarde, pero sobre todo si gana el Real Unión.