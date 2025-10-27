Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gurutz Aginagalde. DE LA HERA

Irun

Gurutz Aginagalde participó en el Forum Club Handball celebrado en Mallorca

El club irundarra forma parte desde junio de esta asociación, en la que también está el Barça

I. A.

IRUN.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Gurutz Aginagalde, presidente del Club Deportivo Bidasoa, participó la pasada semana en una nueva edición del Forum Club Handball (FCH), el encuentro anual que reúne a representantes de los principales clubes europeos con el objetivo de debatir sobre el presente y el futuro del balonmano profesional.

Durante las jornadas, celebradas en Mallorca, Aginagalde formó parte junto a varios clubes de referencia del balonmano europeo en diferentes reuniones y mesas de trabajo en las que se abordaron temas estratégicos como el desarrollo de las competiciones continentales, la sostenibilidad económica de los clubes, la innovación en la gestión deportiva y la promoción del balonmano a nivel internacional.

El Forum Club Handball es un espacio consolidado y reconocido por su papel en el impulso del diálogo y la cooperación entre las entidades más destacadas del continente, además de mantener una colaboración directa con la European Handball Federation (EHF).

Gurutz Aginagalde forma parte del Board Member del FCH desde el pasado mes de junio, cuando fue incluido en la 32ª asamblea general de la entidad, celebrada en Colonia. El otro representante de Asobal en esta asociación es el FC Barcelona.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gurutz Aginagalde participó en el Forum Club Handball celebrado en Mallorca

Gurutz Aginagalde participó en el Forum Club Handball celebrado en Mallorca