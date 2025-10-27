Gurutz Aginagalde participó en el Forum Club Handball celebrado en Mallorca

I. A. IRUN. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

Gurutz Aginagalde, presidente del Club Deportivo Bidasoa, participó la pasada semana en una nueva edición del Forum Club Handball (FCH), el encuentro anual que reúne a representantes de los principales clubes europeos con el objetivo de debatir sobre el presente y el futuro del balonmano profesional.

Durante las jornadas, celebradas en Mallorca, Aginagalde formó parte junto a varios clubes de referencia del balonmano europeo en diferentes reuniones y mesas de trabajo en las que se abordaron temas estratégicos como el desarrollo de las competiciones continentales, la sostenibilidad económica de los clubes, la innovación en la gestión deportiva y la promoción del balonmano a nivel internacional.

El Forum Club Handball es un espacio consolidado y reconocido por su papel en el impulso del diálogo y la cooperación entre las entidades más destacadas del continente, además de mantener una colaboración directa con la European Handball Federation (EHF).

Gurutz Aginagalde forma parte del Board Member del FCH desde el pasado mes de junio, cuando fue incluido en la 32ª asamblea general de la entidad, celebrada en Colonia. El otro representante de Asobal en esta asociación es el FC Barcelona.