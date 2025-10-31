Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La gran familia de Gureak, con sus pañuelos de colores, ha disfrutado de una comida.

Gureak le pone el broche final a sus bodas de oro en Ficoba

Más de 3.000 personas se han reunido en la gran fiesta que ha acogido este viernes el ferial

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:04

Más de 3.100 personas se han reunido este viernes en Ficoba para poner el broche final a las celebraciones del 50 aniversario de Gureak. ... A mediodía han empezado a llegar los autobuses que han trasladado al equipo del grupo empresarial, un total de 40 vehículos principalmente con personas de Gipuzkoa, pero también procedentes de Araba, Navarra, Badalona, Aran e incluso México.

