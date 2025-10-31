Gureak le pone el broche final a sus bodas de oro en Ficoba

Más de 3.100 personas se han reunido este viernes en Ficoba para poner el broche final a las celebraciones del 50 aniversario de Gureak. ... A mediodía han empezado a llegar los autobuses que han trasladado al equipo del grupo empresarial, un total de 40 vehículos principalmente con personas de Gipuzkoa, pero también procedentes de Araba, Navarra, Badalona, Aran e incluso México.

Los tres pabellones de Ficoba se han llenado de pañuelos de colores, distintivos de las diferentes actividades de Gureak. En la apertura del acto, Josean Idoeta, presidente de Gureak, ha querido dedicar unas palabras a todas las personas presentes y a las que han formado parte del grupo empresarial a lo largo de su largo recorrido: «50 años se dice fácil, pero en 1975 el panorama no era nada fácil. Hoy estamos aquí gracias a un grupo de padres y madres que lucharon por garantizar el derecho al trabajo de sus hijos e hijas, gracias a profesionales que acertaron con su visión empresarial, gracias al trabajo, perseverancia e ilusión de muchas personas durante todos estos años y, sobre todo, gracias a todas las personas que estáis hoy aquí», ha concluido Idoeta.

Después del acto de apertura, Gureak Ostalaritza ha servido la comida para todos los presentes; un menú elaborado en su cocina central de Hernani y un postre confeccionado para la ocasión en el nuevo obrador de Errenteria. Después se ha dado paso a un pequeño homenaje a las cerca de 620 personas que llevan más de 25 años en la empresa y a las que se les ha querido agradecer el esfuerzo realizado durante todos estos años. A continuación, después de diferentes intervenciones en directo, ha comenzado el baile.

Antes de finalizar, Asier Vitoria, director general de Gureak, ha recordado que desde un inicio sabían que querían celebrar este medio siglo de historia con las personas que forman el equipo de Gureak, «ya que es a quien nos debemos y con quienes vamos a construir en gran medida lo que seremos». Además, Vitoria ha dedicado unas palabras a todas las personas que con su aportación han hecho posible esa gran fiesta: «mila esker guztioi, una vez más habéis demostrado de lo que sois capaces».