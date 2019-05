POR GUAPO SE TIENE IZAN POR EL PASEO COLÓN Martes, 7 mayo 2019, 00:55

Pidió el Club Deportivo Bidasoa que Artaleku se tiñera de amarillo para el partido del domingo ante el Guadalajara. No cabe duda que la temporada de los bidasotarras está siendo brillante, pero le falta algo de color al pabellón. La iniciativa no fue muy secundada, empezando por los periodistas, que debemos guardar la compostura (perdonen que me ría) y que en buen número y no me pregunten la razón, aparecimos vestidos de verde.

Iñaki de Mujika, con su graciejo habitual, comentó la jugada nada más llegar. Él también iba de verde, al igual que I.A., Ylenia y un servidor, y nos dijo: Es que el que de verde se viste, por guapo se tiene.

Guapo o no, el Real Unión también se ha vestido de verde para lo que resta de temporada, pero de verde esperanza. Con la victoria del sábado y tras comprobar que ni el Arenas de Getxo ni el Izarra ganaron, la clasificación le ha esbozado una pequeña sonrisa al equipo de Irun.

Solo quedan dos jornadas. Dos partidos en los que el Real Unión va a luchar por evitar una promoción de descenso que se antoja demasiado peligrosa. Pero con la última victoria en Gal el Real Unión se ha vestido de verde, porque por guapo se tiene.