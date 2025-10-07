Con los grupos municipales, la ciudadanía y los expertos

I. M. IRUN. Martes, 7 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Aunque la redacción del Plan Estratégico corresponda a la consultora externa que se contratará, su desarrollo estará pilotado desde un Comité Ejecutivo en el que estarán presentes todos los grupos políticos con representación municipal, así como técnicos de las áreas concernidas. Desde ese grupo se orientará el trabajo para identificar las líneas que permitan al consistorio tomar decisiones que sirvan para afrontar los nuevos retos, abordar las oportunidades que vayan surgiendo y responder a las necesidades y proyectos que marcarán la ciudad en el futuro inmediato.

En ese sentido, se considera que para realizar el mejor diagnóstico posible, el trabajo que realice la consultora que se contrate se acompañara de las aportaciones de entidades locales, especialistas, universidades y agentes sociales», apunta la alcaldesa Laborda. Y otro elemento clave del proceso será el de la participación «porque entendemos que este documento es un proyecto de ciudad y tiene que participar la ciudad». Se habilitarán los cauces para que lo puedan hacer los ciudadanos a título individual, pero se contará con el asociacionismo, las empresas, las agrupaciones de jóvenes y de mayores, los colectivos vulnerables... En el desarrollo del Plan habrá también un comité de expertos porque «en todos los ámbitos, para pensar a largo plazo, se necesita conocimientos específicos», apunta Laborda.

Con toda la diversidad de perspectivas y aportaciones, el objetivo es «anticiparnos a los desafíos y ofrecer a la ciudadanía una ciudad mejor en la que poder seguir viviendo y trabajando».