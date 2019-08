El grupo madrileño Índigo Jazz, invitado musical de este año Cuca Albert, directora y voz. Actuará en el kiosko a partir de las 19.30 y una hora antes la asociación Donosti Lindy Hop ofrecerá clases de baile gratuitas EKAITZ RETAMOSA IRUN. Viernes, 9 agosto 2019, 00:08

La música es uno de los pilares de la feria del coleccionista, y por eso cada año recibe a alguna banda invitada. En esta ocasión, el grupo elegido ha sido el madrileño Índigo Jazz, que actuará en el kiosko de la plaza del Ensanche a partir de las 19.30 horas. Cuca Albert (voz y ukelele), dirige esta banda, compuesta por David Herrington (trompeta), Daniel Cabrera (guitarra), Pablo Álvarez (contrabajo) y Fernando Lamas (batería), que llega a Irun después de participar en las fiestas de Vitoria-Gasteiz con su espectáculo 'La República del Swing'.

«Índigo Jazz toma el nombre de uno de los estándars que considero más bellos de la historia: 'Mood Indigo', de Duke Ellington», explica la líder del grupo, Cuca Albert. Desde su creación en el año 2014, la banda de jazz y swing actúa con formaciones diferentes, que van desde dúo a septeto, y con la colaboración de bailarines de swing y de claqué.

Albert señala que los conciertos de la banda «son un chute de vitalidad, que es el espíritu que tiene esta música que conecta muy bien, siempre, con todo tipo de público, edad y condición» y espera y desea que «la gente se acerque a disfrutar de ella, y al que le apetezca, echar un bailecito, tenga conocimientos de baile 'lindy hop' o no».

En el espectáculo que ofrecerán mañana, Índigo Jazz tocará piezas como 'Dream a little dream of me', 'Singin in the rain' y 'My baby just cares for me', entre otros. «También interpretamos otros no tan conocidos, intentado recuperar la estética de la época de los años 30», comenta Cuca Albert.

Durante la jornada, el quinteto madrileño estará acompañado del grupo de baile Donosti Lindy Hop. Éstos animarán al público a bailar durante el concierto, pero también antes del espectáculo.

Una hora antes de que comience el concierto, a las 18.30, bailarines profesionales de Donosti Lindy Hop ofrecerán clases gratuitas para aquellos que quieran aprender a bailar este tipo de baile o simplemente perfeccionarlo.

Esta asociación donostiarra compuesta por bailareines de swing echó a bailar en 2015. «Nuestro objetivo es impulsar, promover y desarrollar actividades relacionadas con el 'lindy hop' y los denominados bailes swing o 'vintage jazz dances'», apuntan desde Donosti Lindy Hop.

Mañana, en la plaza del Ensanche, los vecinos de Irun tienen una gran oportunidad de vivir la música y el baile en directo.