«Es un grandísimo honor y un orgullo enorme representar al Alarde igualitario»

Sábado, 18 de octubre 2025

La Junta del Alarde público ha anunciado esta semana la elección de Patxi Pérez Goñi como nuevo general. Irundarra de 58 años, ha estado implicado en tareas organizativas y ha desfilado tanto en Danborrada como en Anaka; en esta última compañía como capitán durante varios años. El próximo 30 de junio lo hará como la máxima autoridad del Alarde público tomando el relevo de Maite Vergara.

–¿Cómo ha sido el proceso hasta ser elegido general? ¿Presentó su candidatura, o se lo propusieron?

–La elección se realiza en Junta. Hay unos requisitos que deben cumplir los y las candidatas al cargo. En mi caso, me presentaron. No dije que sí enseguida. El apoyo de la familia es fundamental y aunque sabía que iban a ser incondicionales, lo comenté primero con ellos, en primer lugar con mi mujer. El apoyo ha sido total. A parte de la familia, el cargo requiere de una gran responsabilidad y hay que estar seguro del paso a dar para estar al cien por cien.

–Antes de llegar a este puesto, ha desfilado en diferentes compañías y desempeñado distintas funciones.

–Mi trayectoria en el Alarde igualitario comenzó en el año 2006. Empecé a acudir a las reuniones de la Junta y me ofrecí para enseñar a tocar el txibilito en los talleres. Me propusieron desfilar en Danborrada y acepté. Aún y todo, Anaka ha sido siempre mi compañía; desde los quince años he desfilado en ella. Me presentaron como candidato a capitán en el año 2012 y salí elegido. Estuve en ese puesto hasta 2019 y, después, pasé a desfilar como escopeta.

–¿Qué significa para usted estar, ahora, en el puesto de general?

–Es un grandísimo honor y un orgullo enorme, para mi, representar al Alarde igualitario. El cargo requiere de mucha dedicación y me volcaré de lleno en ello.

–El equipo que le acompañará en el Estado Mayor, ¿seguirá siendo el mismo que ahora?

–No, con mucha ilusión voy a crear el mío propio. Tomaré como ejemplo el gran trabajo realizado por el equipo de Maite Vergara.

–¿Hay algún momento en concreto de los sanmarciales que le emocione especialmente vivir desde el cargo de general?

–La revista a mi compañía seguro que va a ser un momento muy bonito y especial a la vez, pero el ver a mi familia a lo largo del recorrido y cruzar miradas con ellos será muy emotivo. Imagino que surgirán otros momentos inolvidables.

–¿Cuál sería su deseo para el 30 de junio de 2026?

–Mi deseo personal es el de cumplir con mi papel como general lo mejor posible, además de disfrutar y de ver disfrutar a toda la gente. Mi deseo colectivo es que se abra una vía para recuperar, en un tiempo cercano, un Alarde municipal e igualitario para toda la ciudadanía.