Con grandes objetivos, los golpes duelen más Rodrigo Salinas en el partido de Artaleku contra el Puente Genil. / LUSA El Bidasoa-Irun perdió en Santander 23-22 un partido que tenía en el bolsillo con el 11-16 | Los irundarras siguen segundos, pero han perdido una de las ventajas que tenían sobre sus perseguidores BORJA OLAZABAL IRUN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:29

A la hora de ponerle nota a un equipo hay que tener en cuenta los objetivos fijados. No es lo mismo calificar una derrota a domicilio de un grupo que está luchando por eludir los puestos de descenso que la de un conjunto que aspira a acabar la vuelta entre los cuatro primeros y poder disputar la Copa Asobal. Cuando comenzó la temporada a nadie se le pasaba por la cabeza que el Bidasoa-Irun pudiera estar en la pelea por una de las cuatro primeras plazas, pero visto lo visto, esa es la meta que se le ha puesto en el camino.

Y esta no es solo una ilusión de los que viven fuera del vestuario amarillo. Directivos, entrenadores y jugadores han hablado en las últimas semanas de esa opción y de las ganas de ir a por esa clasificación para la Copa Asobal.

Así las cosas, los irundarras se presentaron en la décima jornada como segundos clasificados en solitario, con dos puntos de ventaja sobre el tercero, el cuarto y el quinto. Además, estos tres equipos, Ademar, Granollers y Huesca, tenían que jugar aun contra el Barça. Es decir, la renta era de dos puntos y ese partido extra que da saber que rival tiene un encuentro perdido.

Pues bien, el Bidasoa-Irun ya ha perdido una de las ventajas que tenía con sus perseguidores. La ha perdido a las primeras de cambio, ante uno de los rivales a los que se debía ganar y en un partido que estaba en el bolsillo.

Palo tras el descanso

El equipo entrenado por Jacobo Cuétara disputó su último partido el sábado pasado en Santander, en La Albericia, contra el Sinfín. Los cántabros estaban dando un buen rendimiento en su cancha, pero los de Irun llegaron con la vitola de favoritos por la gran trayectoria que llevaban.

Las cosas fueron por el guión establecido hasta el 11-16. Tras un inicio igualado, el Bidasoa metió una marcha más y consiguió abrir una brecha que, en condiciones normales, tendría que haber sido suficiente como para ganar.

La defensa y la portería estaban funcionando y el 12-16 con el que se llegó al descanso hablaba de un ataque efectivo y que iba en progresión de alcanzar los 30 goles. Pero los bidasotarras se nublaron en ataque a la vuelta de los vestuarios, solo consiguieron marcar seis goles en toda la segunda parte y acabaron perdiendo 23-22 con un gol a tiempo parado. Cuatro días después sigue siendo difícil de entender cómo ese lanzamiento superó la barrera amarilla y a Rangel.

El caso es que el Bidasoa perdió. Se llevó un buen palo. Un equipo que aspira a terminar la primera vuelta entre los cuatro primeros, no puede permitirse segundas partes como la del sábado en La Albericia. Con los de amarillo en mitad de tabla o intentando no caer a la zona peligrosa de la clasificación, perder a domicilio es algo normal, pero si quieres jugar la Copa Asobal, perder en Santander un partido en el que ibas ganando 11-16, no.

Partido clave

A pesar de la derrota ante el Sinfín, el Bidasoa-Irun terminó la décima jornada de la Liga Asobal en segunda posición. Los irundarras siguen con trece puntos y el quinto clasificado, el que se quedaría sin Copa Asobal, tiene doce. Ese quinto puesto está en manos del Huesca, que será el próximo rival de los de amarillo. El partido contra los oscenses se disputará el sábado en Artaleku a partir de las cinco y será un partido clave en la lucha por uno de los puestos que permiten estar en Lleida para jugar la Copa Asobal el fin de semana del 15 y 16 de diciembre.

Gurutz anuncia patrocinador

La candidatura liderada por Gurutz Aginagalde anunció ayer, a través de una nota de prensa, un acuerdo con la cadena de gimnasios GO fit, con sede en Madrid, para ser uno de los patrocinadores del Club Deportivo Bidasoa en el caso de que su propuesta sea elegida en las elecciones del sábado.