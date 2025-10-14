Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios de los intérpretes de Ezezagunok, actuando en una edición anterior de la gala. F. DE LA HERA

Irun

La gran fiesta de la inclusión regresa el viernes al Museo Oiasso

Ezezagunok, Uikan, Jakes Txapartegi, Simón Ezquiaga y MagicSing participan en la quinta Gala de la Diversidad

M. A. I.

irun.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:35

Comenta

El Museo Oiasso acogerá este viernes, día 17, la quinta edición de la Gala de la Diversidad. El evento, que comenzará a las 19.00 horas, se ha consolidado como una auténtica fiesta de la inclusión y la creatividad. Las entradas, a 5 euros, están a la venta en el Museo Oiasso.

En esta ocasión el hilo temático de la gala será la idea de la familia escogida. La cita reunirá a artistas y colectivos de diferentes disciplinas que, a través del arte, la danza y la música, reivindican el valor de la diversidad como motor de transformación social. En esta edición, el público podrá disfrutar de la fuerza escénica de Ezezagunok Antzerki Taldea, el talento de Uikan Dantza Taldea, la música de Jakes Txapartegi y Simon Ezquiaga, así como de la dirección musical de Iñaki Salvador o la actuación de la Asociación MagicSing.

La gala será conducida por la actriz Emma Larreta y contará con la participación especial de un grupo de narradores sordos gracias a la colaboración de Agisas: un intérprete en lengua de signos garantizará la accesibilidad del acto que pretender ser no solo un espectáculo, sino también un encuentro que visibiliza las capacidades de todas las personas y que, edición tras edición, ha ido sumando público y reconocimiento.

