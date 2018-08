Una gran voz del blues eléctrico de Chicago Jueves, 9 agosto 2018, 00:13

El grupo Velma Powel&Bluesdays ofrecerá un concierto el sábado (19.30 horas), en la plaza del Ensanche, en el marco de la Feria de Coleccionismo de Irun. La banda está formada por la cantante estadounidense Velma Powell y los músicos Carlos Sanz (guitarras), Jorge Otero 'Jafo' (bajo eléctrico) y Nacho Castro (batería). En su actuación el grupo interpretará canciones del último LP de la cantante, 'Blues to the bone' (Red Hot Recordings), editado este año. Es un trabajo que nace de la de la necesidad de Velma en reafirmarse en sus raíces y en su acervo musical. El blues eléctrico de Chicago, su ciudad, está presente desde la primera hasta la última canción. Para este disco Velma contó con la colaboración del don0stiarra Paul San Martín (piano) y el asturiano David García (harmónica). Doce temas (once originales) conforman este CD, marcado por la gran voz y carisma de Velma Powell. El sábado, el público irunés tendrá la ocasión de escucharla en directo.