El gran árbol de Navidad estrena este viernes un espectáculo de luz y música

El gran árbol de Navidad de la plaza Genaro Etxeandia de Irun estrenará este viernes un espectáculo de luz y música que será uno de los principales atractivos de las próximas semanas. Los dos próximos fines de semana, y a diario a partir del 19 de diciembre, se ofrecerán sesiones de estas proyecciones dinámicas que incluyen una banda sonora creada especialmente para esta ocasión. La diputada de Turismo, Movilidad y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, y la delegada de Impulso de Ciudad, Nuria Alzaga, han dado cuenta de los detalles al respecto.

La diputada ha recordado la puesta en marcha de la campaña foral 'Hator, hator Gipuzkoara', «que ha contado con todas las comarcas del territorio y que busca que quienes nos visiten conozcan nuestra singularidad, eso que nos hace auténticos». La campaña irunesa sigue «una estrategia que ayuda en el objetivo que estamos buscando desde Gipuzkoa», dirigida a «descentralizar y desestacionalizar el turismo» y que, «además, apoya al comercio y a la hostelería locales». Azahara Domínguez ha subrayado que «esa estrategia está funcionando» y ha animado al público «a venir a disfrutar de la ciudad».

Nuria Alzaga, por su parte, se ha reafirmado en esa apuesta por «poner Irun en el mapa» y, además de atraer a visitantes, por «retener» a los propios irundarras durante la Navidad ofreciendo una programación atractiva, y potenciando así «que consuman en el comercio local y en la hostelería». La delegada se ha referido al árbol de Genaro Etxeandia, «de 21 metros» de altura, como «uno de los mayores reclamos» de la campaña de Navidad: según ha concretado, el sábado pasado, durante el acto de encendido de la iluminación, «más del 50% de las miles de personas que acudieron se concentraron aquí, junto al árbol». En cuanto al espectáculo que se estrenará el viernes, Alzaga ha adelantado que «tendrá entre 7 y 8 minutos de duración y creo que no dejará indiferente a nadie».

El impacto económico

La delegada se ha referido también al impacto económico que tiene la campaña de Navidad: el año pasado, por primera vez, se realizó un estudio al respecto que indicaba que «por cada euro invertido, el retorno era de seis». Después de esta Navidad se prevé llevar a cabo «un estudio más profundo, con el doble de encuestas del año pasado» que se dirigirán a ciudadanía y visitantes, así como al comercio y la hostelería.