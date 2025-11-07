Gora Musika, gigantes y un pasacalles festivo para el encendido de Navidad

El acto de encendido que dará el pistoletazo de salida a la Navidad irundarra ya conoce a sus protagonistas: Gora Musika, el proyecto musical ... cuyas canciones tararean miles de familias de Euskal Herria, actuará el 29 de noviembre a las 17.00 en San Juan junto a la Banda Ciudad de Irun y un centenar de estudiantes del coro del Conservatorio y Escuela de Música. Los gigantes de Bidasoako Erraldoiak y Ondare les acompañarán sobre un escenario repleto en el que será el aperitivo del gran momento en que Irun encenderá la Navidad, «uno de los actos más importantes», afirmó la alcaldesa, Cristina Laborda.

La delegada de Impulso de Ciudad, Nuria Alzaga, destacó la singularidad de esta actuación de Gora Musika, la tercera de estas características que ofrecerá. Mostró su ilusión al visualizar «cómo estará la plaza San Juan con esos veinte gigantes y más de 150 personas sobre el escenario». Animó tanto a irundarras como a visitantes a acercarse al acto que, recordó, tiene entre sus objetivos «promover el comercio y la hostelería locales».

La presentación del programa del 29 de noviembre se celebró este viernes en Irungo La Salle, porque serán seis estudiantes de este centro (Irati Cortés, Alain Vela, Mireia González, Oier Calso, Julene Soria y Adur Sánchez) quienes acompañarán a la alcaldesa, alrededor de las 19.00, para pulsar el botón que activará el alumbrado. Laborda subrayó que este acto tiene «una parte fundamental, que son los de casa». Además de los escolares, de la Banda y de las comparsas de gigantes, participarán el alumbrado del Conservatorio y A&B Shows, la compañía de espectáculos de Asier Burguete y Álex de las Heras.

Estos últimos prolongarán ese momento mágico en que prenderá la Navidad, a través de un pasacalles festivo en el que «iremos encendiendo, progresivamente, las luces de la ciudad», explicó la alcaldesa. Asier Burguete explicó en euskera que esa parte del acto «será un espectáculo que mezclará teatro y circo. Estará lleno de sorpresas y habrá mucha luz», adelantó.

Suma de alianzas

Como representante de Bidasoako Erraldoiak, Jose Irigoyen señaló que «intentaremos compartir ese loco mundo de gigantes en el que estamos inmersos. Nos ilusiona mucho formar parte, de nuevo, de la campaña de Navidad. Son unas fechas muy familiares y queremos trasladar nuestra ilusión y alegría, y que todo el mundo disfrute». Ese primer día «será muy potente, porque en la plaza estaremos un total de veinte gigantes».

En el apartado musical, Amaya Liceaga subrayó que «es un orgullo que el alumnado de coro de la Escuela de Música participe en el encendido navideño. Para ellos será una gran oportunidad el poder actuar con Gora Musika y la Banda Ciudad de Irun. Están preparando el concierto con mucha ilusión y esperamos que a la ciudadanía le guste». Desde la Banda de Música, su director Garikoitz González deseaba, «sobre todo, que nos respete el tiempo. Estamos encantados de colaborar con el Conservatorio, con Ondare y Bidasoako Erraldoiak, y creo que hay que fomentar este tipo de alianzas».