La presentación del programa del acto de encendido de la iluminación navideña se celebró este viernes en el patio de Irungo La Salle. OCHOTECO

Irun

Gora Musika, gigantes y un pasacalles festivo para el encendido de Navidad

Estudiantes de Irungo La Salle pulsarán junto a la alcaldesa el botón que prenderá el alumbrado el día 29 de noviembre

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El acto de encendido que dará el pistoletazo de salida a la Navidad irundarra ya conoce a sus protagonistas: Gora Musika, el proyecto musical ... cuyas canciones tararean miles de familias de Euskal Herria, actuará el 29 de noviembre a las 17.00 en San Juan junto a la Banda Ciudad de Irun y un centenar de estudiantes del coro del Conservatorio y Escuela de Música. Los gigantes de Bidasoako Erraldoiak y Ondare les acompañarán sobre un escenario repleto en el que será el aperitivo del gran momento en que Irun encenderá la Navidad, «uno de los actos más importantes», afirmó la alcaldesa, Cristina Laborda.

