'POPS (Serie carne Comercial)'.

Irun

Gonzalo Romero Navarro se lleva el Adour-Bidasoa 2025

La obra 'POPS (Serie Carne Comrecial)' del pintor valenciano fue la mejor valorado por el jurado del certamen pictórico irundarra

Iñigo Morondo

IRUN.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42

El Concurso de Pintura Adour-Bidasoa ha anunciado al ganador de este año, el pintor valenciano Gonzalo Romero Navarro (Marines, 1977), con su obra titulada 'POPS (Serie carne comercial)'

Esta obra, pintura acrílica y collage, está en la línea de la actual etapa creativa de un artista que ya ha conseguido ganar otros concursos de prestigio como Certamen de Pintura Frida Kahlo (Rivas-Vaciamadrid) o el Premio de Pintura Paco Merino (Granollers). También fue segundo en el Premio de Pintura Pop Stram de Martorell, entre otros reconocimientos. Romero Navarro recibirá una placa conmemorativa y 2.500 euros y su obra se incorporará al patrimonio pictórico municipal.

En la edición de este año, con 42 obras presentadas, el Premio Especial del Jurado ha recaído en la artista irundarra Miren González Goikoetxea por su 'Bizi-Min-Bizi (bularreko minbizia) Cerca Cáncer (Cáncer de mama)' (óleo sobre lienzo). El Premio Joven Artista, por la obra 'Ezkutaketan', ha sido para la beratarra Maiane Sánchez Peruarena.

Esta tarde se inaugura en el Centro Cultural Amaia la exposición correspondiente a esta edición del certamen con 35 obras, entre ellas las tres premiadas y las tres que han recibido la condición de finalistas. Puede visitarse gratuitamente hasta el 5 de octubre, de martes a sábado de 18.00 a 21.00 horas y domingos y festivos, de 11.30 a 13.30.

