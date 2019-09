El Gobierno local trabaja en una modificación de créditos y en el presupuesto para 2020 Arranca el curso. El delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, repasó ayer las perspectivas y los plazos del Gobierno Municipal en materia económica hasta final de año. / F. DE LA HERA También cuenta ya con una primera propuesta para los impuestos municipales de cara a los próximos dos años «que queremos consensuar con los grupos municipales» IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:23

El nuevo curso político arranca también en Irun y lo hace con aparente normalidad política, que no es poco a la vista de lo que existe en otros niveles institucionales o en comparación incluso a la tensión extrema con la que llegaron los políticos locales al septiembre del pasado año, con la mitad del patio por un lado, la mitad más uno por el otro y una amenaza de moción de censura planeando sobre el alcalde.

Lejos de todo aquello, la nueva Corporación navega aguas más tranquilas, que no estarán exentas de discrepancias y discusiones, pero los primeros meses desde el mandato apuntan a que las diferencias se vayan a dirimir en procesos más constructivos. Ya hubo un primer paso en ese sentido antes de las vacaciones estivales. El pasado 30 de julio, no sin debate, no sin discrepancias, no sin reproches ni advertencias, los cinco grupos presentes en la Corporación municipal votaron todos a favor de una incorporación de 3 millones de euros al presupuesto prorrogado actual, de manera que pudieran atenderse necesidades inmediatas de actuación que, como tantas cosas, no abarca la fórmula de la prórroga presupuestaria.

La oposición aceptó incluso unas formas de tramitación urgente que no se corresponden con las pactadas para estas situaciones y consciente de ello, el Gobierno prometió, entre otras cuestiones, una negociación completa con enmiendas, reuniones, cesiones y ajustes en este mes de septiembre de cara a una segunda aportación millonaria al presupuesto que se anunciaba bastante más importante en cantidad de euros. Se habló entonces de 8 millones, pero ayer, el delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, rebajaba un poco las expectativas al respecto. «Es el total disponible que tenemos, pero creo que deberíamos ser cautos y reservar en torno a millón y medio para situaciones de urgencia y ante una posible devolución al Fondo Foral de Financiación Municipal». Ésta es la herramienta mediante la que las diputaciones vascas destinan recursos monetarios a sus consistorios y que funciona a partir de una estimación de la recaudación foral del ejercicio siguiente. El grado de cumplimiento de esa previsión determina que los cosistorios acaben sacando un pellizco extra al final del ejercicio o que, como ocurrió varias veces en los años más duros de la crisis, tengan que devolver parte del dinero que en su momento recibieron y que, para estas alturas de año, normalmente han gastado.

El nuevo incremento para el presupuesto prorrogado de 2019 rondará los 6,5 millones

A la espera del CVF

La información sobre si habrá que devolver dinero o no la suele dar ya con cierto grado de credibilidad el Consejo Vasco de Finanzas en su reunión del tercer trimestre del año, fijada en este 2019 para el 15 de octubre. «Lo que sabemos es que en el primer semestre del año la recaudación ha ido bastante bien, pero que en el verano ha ido mucho más ajustada. No hay expectativa de que vayamos a tener que devolver dinero, pero, por si acaso, dejaremos un margen que no llevaremos a la negociación de la modificación del presupuesto», afirmó Páez.

La cita del Consejo Vasco de Finanzas será determinante también para conocer los mimbres con los que la Oficina Presupuestaria Municipal contará para las cuentas de 2020, ya que dará una primera aproximación a la aportación del Fofim para ese próximo ejercicio. La financiación foral, en caso de Irun, representa en torno a un tercio de los ingresos presupuestarios.

Otra parte importante de esos ingresos derivan de los impuestos municipales, principalmente los de viviendas y vehículos. «Después de un mandato en el que ha habido dos congelaciones, tenemos que estudiar cómo mantener la capacidad económica del Ayuntamiento. Tenemos ya una propuesta que viene del área, pero la negociación, que nos gustaría plantearla para los próximos dos años, esperará también a la reunión del Consejo Vasco de Finanzas». Páez detalló que en este caso se debe más a que en ese encuentro se pueda profundizar en algunas directrices económicas institucionales: «en la línea de amortizar deuda, no comprometer nuevos créditos..., que es por donde lleva años avanzando este Ayuntamiento. Pero vamos a esperar a ver qué resulta y luego tomaremos las decisiones aquí. Hay margen. La idea es aprobar la modificación de tasas e impuestos a finales de octubre», anunció

Nuevo presupuesto en marcha

Pese a no contar aún con el detalle de las más importantes fuentes de financiación, los números aproximados están más o menos claros así que «ya estamos trabajando en el próximo presupuesto», confirmó ayer Páez. «Hemos solicitado ya a cada área que entregue sus propuestas para 2020 en estos próximos días de manera que podamos redactar un primer borrador que compartiremos con el resto del Gobierno municipal el 11 de octubre». No será aún momento de trasladarlo al conjunto de los grupos de la oposición. «Entendemos que conviene esperar al resultado de esa reunión del Consejo Vasco de Finanzas y si no hay grandes sorpresas, enseguida presentar el borrador al conjunto de la Corporación».

Hacerlo de esa manera no desajustaría en absoluto los plazos de un procedimiento que Páez espera desarrollar con margen suficiente como para que «podamos convocar la primera comisión de Hacienda sobre el presupuesto el 28 de octubre y el Pleno se pueda celebrar en torno al 20 de diciembre, antes de que acabe el año».

En paralelo a todo ello se pondrá en marcha también «el proceso de presupuestos participativos dirigido a la ciudadanía».