El Gobierno local plantea recuperar el proyecto del parking de Belartza Nuevo proyecto. José Antonio Santano y Cristina Laborda con el proyecto de Belartza que se va a reformular a su espalda. / F. DE LA HERA El proyecto se reformará para abaratar el coste y poder sacar al mercado «al menos 140 plazas en régimen de alquiler con tarifas como las del Pinar» IÑIGO MORONDO IRUN. Sábado, 13 abril 2019, 00:35

El Ayuntamiento desarrolló en 2010 un proceso de consulta vecinal en Artia para comprobar el interés de los residentes en la adquisición de una plaza de aparcamiento en el teórico subterráneo que el consistorio promocionaría para 209 vehículos. A precio de coste, se estimaba la venta de cada raya en torno a los 22.000 euros, pero no se recabó interés real suficiente como para poner en marcha el proyecto.

En el proceso «de reflexión» que el Gobierno municipal está realizando para buscar «soluciones de futuro inmediato para el aparcamiento», el alcalde, José Antonio Santano, anunció ayer la «propuesta» de recuperar la idea, «aunque replanteando aquel proyecto que teníamos para la ladera de Belartza».

Menos coste El Gobierno reformulará el proyecto de hace 10 años para pasar de un planteamiento de 3 sótanos y 209 plazas a otro de un sótano y un semisótano para 140 plazas o más, manteniéndo las 48 que se hicieron en superficie. Régimen de alquiler En lugar de poner las plazas en venta como se planteó en 2010, la idea ahora es ofertar un alquiler bonificado en la línea del parking de El Pinar, donde actualmente se pagan 30 euros al mes. Parque infantil Al igual que el parking en superficie de Pintor Berrueta, la zona de juegos infantiles existente se mantendrá y, en todo caso, se ampliará.

Santano mencionó varias claves que cree que harían ahora viable el proyecto. «Hemos hablado con los vecinos y con la AVV. Escuchando lo que nos han dicho, vamos a modificar el proyecto para reducir el coste. Eso nos permitirá no tener que sacar las plazas a la venta, sino en régimen de alquiler reducido, en la línea del modelo que estamos aplicando en El Pinar», donde la cuota mensual de renta es ahora de 30 euros. Evidentemente, se trata sólo de una referencia ya que «todavía es pronto para hablar de cifras concretas». La línea está clara porque «en El Pinar está funcionando bien. Está ocupado aproximadamente al 80% y soluciona problemas a la gente, que es lo que nos interesa».

También se plantea que el parking que hay en el cruce entre Gazteluzahar y Bienabe Artia pase de 20 a 41 plazas

En Artia el parking será menor que el que se planteaba hace una década, que distribuía 209 plazas en 3 pisos soterrados. «Ahora pensamos en hacer uno subterráneo y otro semienterrado» que se construiría prolongando la parte elevada de la ladera de Belartza. «Eso abarata mucho el planteamiento», aseguraba Santano, «y aunque se reduzca el número de plazas, serán al menos 140. Teniendo en cuenta que en este tiempo hemos hecho allí un parking de superficie de 48 plazas en Pintor Berrueta que no desaparecería, hablamos de, al menos, 188». Tambien se mantendrá, incidió Santano, «el parque infantil».

El alcalde estimó que el equipamiento podría estar en uso «en dos años» y anunció otra propuesta de aparcamiento, también en el barrio, pero en el otro extremo. Encima del campo de fútbol de Artia, en la confluencia de las calles Bienabe Artia y Gazteluzahar, existe ahora un parking libre en superficie de unas 20 plazas «y lo que planteamos es ampliarlo a la parte de la parcela que está en desuso para llegar a 41». La estimación de coste es de «unos 300.000 euros». En cuanto al plazo, «podría hacerse este mismo año». Para eso sería necesario incorporar una modificación de créditos, ya que el Ayuntamiento no ha aprobado el presupuesto en este 2019. Con la prórroga de las cuentas de 2018 no puede asumir nuevas inversiones como ésta si no es incorporando créditos vía modificación presupuestaria. «Recursos hay», aseguraba Santano. «Tanto de este año como por los remanentes del pasado», cuya liquidación se ha cerrado y se debería dar a conocer en los próximos días.

El parking de Arbes

Santano aprovechó su comparecencia para referirse también al aparcamiento en superficie que actualmente existe en Arbes, en la trasera de la calle Arbesko Errota, donde la Diputación va a construir la nueva residencia de mayores. «Ese parking se va a mantener, con el mismo número de plazas o quizá alguna más». El alcalde lo dijo con firmeza, pero es importante indicar un matiz. No seguirá donde está ahora, sino en la zona más próxima a la autopista. Es difícil imaginarse ahora mismo la ordenación futura de ese ámbito, pero Santano habló de un vial «que tendrá aparcamiento» y que conectará la calle Arbesko Errota con ese espacio del fondo en el que se ubicarán el parking y una zona deportiva. Está previsto que la residencia, en medio, cuente con un subterráneo que cubra sus necesidades de aparcamiento.