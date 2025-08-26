Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotografía de una pasada edición de Girabira en Alaia Txoko, que vuelve a acoger el viernes una sesión de este programa cultural.

Irun

Girabira vuelve a Alai Txoko este viernes con una sesión de txotxongilos

La compañía irundarra Ostomila protagonizará el espectáculo a las 19.00 tras los talleres que ofrecerán los ilustradores locales Aitor Espie y Jon Sáenz del Castillo

Bárbara Hossein

Irun

Martes, 26 de agosto 2025, 20:16

El parque de Alaia Txoko, en el barrio de Lapice, acogerá este viernes, día 29, la segunda cita anual del programa de cultura al aire ... libre dirigido a las familias Girabira. Esta propuesta, que utiliza los parques de la ciudad como escenario para sus actividades, celebra su undécima edición este verano. Gracias a la coordinación entre el Ayuntamiento y Txikis del Bidasoa, la jornada de este viernes tendrá como eje central el mundo del txotxongilo o teatro de marionetas. La invitación está abierta a todas las familias que quieran disfrutar de una tarde al aire libre, entre árboles y césped, con talleres, teatro y música en directo. Desde la organización se anima a los asistentes a traer mesas y toallas para compartir un picnic en el parque.

