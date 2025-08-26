Girabira vuelve a Alai Txoko este viernes con una sesión de txotxongilos

El parque de Alaia Txoko, en el barrio de Lapice, acogerá este viernes, día 29, la segunda cita anual del programa de cultura al aire ... libre dirigido a las familias Girabira. Esta propuesta, que utiliza los parques de la ciudad como escenario para sus actividades, celebra su undécima edición este verano. Gracias a la coordinación entre el Ayuntamiento y Txikis del Bidasoa, la jornada de este viernes tendrá como eje central el mundo del txotxongilo o teatro de marionetas. La invitación está abierta a todas las familias que quieran disfrutar de una tarde al aire libre, entre árboles y césped, con talleres, teatro y música en directo. Desde la organización se anima a los asistentes a traer mesas y toallas para compartir un picnic en el parque.

Talleres y espectáculo

Danza El 27 de septiembre llega esta actividad, que celebrará su tercea sesión en la zona del Pinar de Anzaran Parkea a las 17.30 horas.

Txikimusika Girabira finaliza su programa este 2025 el 12 de octubre en Mendibil parkea. con un horario matinal comenzará a las 12.30 y finalizará a las 14.30 horas.

El objetivo de Girabira es claro: redescubrir Irun a través de jornadas temáticas que combinan talleres, actuaciones y picnic en diferentes entornos naturales. Bajo el lema 'Música, parques, ¡acción!', este año los ejes temáticos escogidos son el klown, el txotxongilo, la danza y el tradicional Txikimúsica.

La cita de Alaia Txoko comenzará a las 17.00 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas. Como cada año, la programación de la tarde se dividirá en dos partes: talleres y teatro de marionetas. En esta ocasión, los talleres estarán dirigidos por dos ilustradores guipuzcoanos como son el irundarra Aitor Espie y Jon Sáenz del Castillo. La participación es libre, aunque los menores deberán estar acompañados de un adulto. A partir de las 19.00 horas, será el turno del espectáculo de la compañía irundarra Ostomila Txotxongilo Taldea, que presentará una obra inspirada en criaturas mitológicas de la cultura ancestral de Euskal Herria, acompañada por música en vivo de acordeón.

El programa Girabira continuará en septiembre con una jornada dedicada a la danza, y cerrará en octubre con la temática de Txikimúsica.