Girabira Txotxongilo se trasladará al colegio Eguzkitza

IrunGirabira Txotxongilo se trasladará al colegio Eguzkitza
B. H.
Irun
Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39
La sesión de Girabira Txotxongilo programada para este viernes se traslada del parque Alai Txoko al colegio Eguzkitza debido a las previsiones meteorológicas, según confirmó ... ayer el Ayuntamiento. El servicio de Cultura, a la vista del alto riesgo de que llueva, informa de que esta segunda sesión de Girabira trasladará su actividad al centro escolar de la calle Victoriano Juaristi, 1.
El cambio afecta únicamente al lugar, no al horario establecido. Así, esta actividad de txotxongilos comenzará a las 17.00 horas y finalizará a las 20.00 horas, tal y como estaba previsto.
Serán tres horas de talleres, música y teatro para los más pequeños, programados desde Txikis del Bidasoa. Los talleres estarán dirigidos por los ilustradores Aitor Espie y Jon Sáenz del Castillo. La participación es libre, aunque los menores deberán estar acompañados de un adulto.
A partir de las 19.00 horas, será el turno del espectáculo de la compañía irundarra Ostomila Txotxongilo Taldea que presentará una obra inspirada en criaturas mitológicas de la cultura de Euskal Herria.
