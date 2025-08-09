Girabira estrena la temporada esta tarde con talleres y teatro en el parque Soroxarta

IrunGirabira estrena la temporada esta tarde con talleres y teatro en el parque Soroxarta
J.O.
irun.
Sábado, 9 de agosto 2025
Girabira, el programa de jornadas lúdicas en parques dirigido a familias, estrena la temporada esta tarde en Soroxarta. El parque de Anaka acogerá la programación dedicada al mundo del clown, organizada por Txikis del Bidasoa en colaboración con el Ayuntamiento.
A partir de las 17.30, Artean Espazioa y A&B Shows impartirán sendos talleres creativos. Para participar no es necesaria inscripción previa. A continuación, a las 19.00, la compañía Ganso y Cía representará la obra 'Welcome and sorry'. Se trata de un espectáculo de calle que adapta libremente 'Hamlet', una comedia gestual en clave de clown dirigida a todos los públicos.
Desde la organización se anima a las familias a acudir a la cita con sus picnics y mantas para disfrutar de la merienda en un espacio verde y en un contexto lúdico. La siguiente cita de Girabira será el 29 de agosto en el parque Alai Txoko, con una sesión dedicada al mundo de los títeres.
