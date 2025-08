Girabira estrena temporada en el parque Soroxarta con una tarde dedicada al clown

Ya hace una década que la agenda veraniega de Irun incluye esas citas en los parques de la ciudad que se han convertido en ... indispensables para el público familiar. Girabira es un «plan más que consolidado», organizado por Txikis del Bidasoa en colaboración con el Ayuntamiento, y que este domingo, 10 de agosto, arranca su undécima temporada.

La alcaldesa en funciones y delegada de Cultura, Nuria Alzaga, presentó ayer la cita acompañada por Pía Alzaga, de Txikis del Bidasoa, y Asier Burguete y Álex de las Heras, el tándem de A&B Shows que dinamizará una de las actividades del programa. «Cuando se trata de organizar planes en la ciudad tenemos que seguir contando con los de casa», subrayó Nuria Alzaga. Reivindicó el «trabajo conjunto» entre Ayuntamiento y entidades locales y agradeció la labor que realizan tanto Txikis del Bidasoa como A&B Shows. También se refirió al «espacio verde» en el que se desarrollará el primer Girabira, Soroxarta, y a la cualidad del programa para transformar los parques de la ciudad «en escenarios» que albergan diferentes propuestas culturales.

Este domingo, 10 de agosto En el parque Soroxarta de Anaka, a partir de las 17.30 talleres dinamizados por Artean Espazioa y de A&B Shows. A las 19.00, función de teatro a cargo de la compañía Ganso&Cía.

29 de agosto, viernes Girabira dedicado al mundo de txotxongilo en el parque Alai Txoko, con la participación de Ostomila.

27 de septiembre, sábado Cita dedicada al mundo de la danza que se celebrará en el parque de Anzaran, en la zona de El Pinar, entre las 17.30 y las 19.30 horas.

12 de octubre, domingo Cierre de la temporada de Girabira con el habitual Txikimusika, que se desarrollará en el parque Mendibil desde las 12.30 hasta las 14.30 horas.

En este caso, la temática protagonista de la jornada será el mundo del clown: el programa, señaló Pía Alzaga, «estará dividido en dos partes» siguiendo el formato habitual de Girabira. La primera arrancará a las 17.00 y propondrá sendos talleres a cargo de Artean Espazioa y de A&B Shows. Respecto a este último, Asier Burguete concretó que será «un taller de clown gestual» al que están invitados «tanto los txikis como sus aitas y amas. Trabajaremos la expresividad» en una actividad en la que lo primordial será «reírse y hacer humor». No es necesaria inscripción previa para participar en cualquiera de los dos talleres.

Una obra nominada a los Max

La segunda parte de este primer Girabira tiene como protagonista al grupo de teatro Ganso & Cía y su 'Welcome and sorry', que se trata de una versión un tanto disparatada y humorística del clásico 'Hamlet'. Como reza la sinopsis de esta obra, que estuvo nominada a los premios Max el año pasado, «si Shakespeare levantara la cabeza quizás no estaría orgulloso, pero al menos se echaría unas risas». La función comenzará a las 19.00. «Es una suerte poder tener este espectáculo aquí», apuntaba Pía Alzaga, y Asier Burguete animó al público a no perdérselo «porque es muy bueno».

Si bien en cada sesión de Girabira la meteorología es un factor determinante, en lo que se refiere a este arranque de la undécima temporada la previsión es muy buena, por lo que no se ha planteado una ubicación alternativa. Soroxarta espera a las familias este domingo por la tarde, con la invitación a que lleven sus mantas, meriendas o incluso una cena temprana para disfrutar de una jornada cultural al aire libre bajo la sombra de los árboles del parque.