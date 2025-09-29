La gimnasia al aire libre de Udan Gogoz recibió una media de 45 personas al día

El aire libre le ha sentado bien al programa Udan Gogoz, que este verano ha ofrecido a las personas mayores de la ciudad sesiones ... de gimnasia y de yoga en el parque Sargia. Salvo aquellos días en los que la climatología lo impidió, los participantes se ejercitaron en esta ubicación que valoraron «de forma muy positiva», afirmó en euskera el delegado de Bienestar social, Josu Iguíñiz.

Las clases se impartían de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto, con el parque Sargia como ubicación preferente y el frontón Uranzu como plan B para los días de lluvia. La actividad era gratuita y sin necesidad de inscripción previa, siendo suficiente con acercarse al punto de encuentro para poder participar. Las sesiones de gimnasia recibieron una media de 45 asistentes cada día, y las de yoga, 25 personas. Todas las participantes eran mujeres y, a este respecto, el delegado apuntó a que «de cara al año que viene tenemos el reto de promover la participación de los hombres». Iguiñiz recordó que, además de hacer ejercicio físico, estas sesiones fomentan las oportunidades de socialización de las personas mayores.

La segunda vertiente de Udan Gogoz, las salidas culturales, estuvieron unpoco más equilibradas en cuanto al sexo de los participantes si bien ellas fueron, de nuevo, la gran mayoría: 212 personas, 178 mujeres y 34 hombres, asistieron a las cuatro excursiones que se celebraron entre julio y agosto. «Han tenido mucho éxito y nos han pedido mantenerlas el próximo verano». De hecho, en cada una de las salidas programadas quedó gente en lista de espera. Las escapadas han incluido visitas a Vitoria-Gasteiz y su catedral de Santa María, el monasterio de Iratxe, el castillo de Olite, el Museo de Bellas Artes de Bilbao o el caserío Igartubeiti, entre otras.

Inscripciones a Bizi gogoz

Este martes 30, es el último día para apuntarse a los talleres que el programa Bizi Gogoz, impulsado desde el área de Bienestar social, propone para este otoño. Están dirigidos a personas a partir de 60 años y abarcan diferentes temáticas: el taller Gymchess trabaja la estiumulación cognitiva a través del ajedrez; +60Art es una actividad artística que en esta edición se centrará en la figura de Jorge Oteiza; 'Cápsulas de escritura emocional' está dirigido a poner en palabras vivencias y emociones; y la novedad de esta temporada es un taller de radio teatro.

La inscripción a cualquiera de estas actividades es gratuita y las personas interesadas pueden apuntarse, este martes último día, a través del SAC.