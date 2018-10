Gerardo García gana el Quique Escalante De izquierda a derecha, Nerea Aldaba, Yon Abaigar, Raúl Martínez, Asier Carpio, José Antonio Santano, Gerardo García, Paco Carrillo, Eladio Aires, Sara Escalante, Gonzalo Fernández de Casadevante y Juncal Eizaguirre. / F. DE LA HERA La exposición que recoge medio centenar de las fotografías presentadas al concurso estará instalada en el Museo Oiasso hasta el día 28 JOANA OCHOTECO IRUN. Sábado, 20 octubre 2018, 01:08

Son cerca de las nueve de la noche del 30 de junio de 2018, el cielo amenaza lluvia y, en la plaza San Juan, retumba una descarga. Los cañones de decenas de escopetas disparan fugaces llamaradas rojas que rompen el gris turbio de los nubarrones y, justo entonces, con la fachada del Ayuntamiento de fondo, Gerardo García González dispara el obturador de su cámara. Tres meses y medio después, esa instantánea, titulada '¡¡¡Fuego!!!', le ha hecho ganar del primer premio del Memorial Quique Escalante.

El ganador concreta que «era casi el 'rompan filas'. Yo desfilo en la compañía Buenos Amigos, pero llevo una cámara pequeña en el bolsillo. En el momento de las descargas hice la foto. Me gustó cómo quedó y decidí presentarla». Su fotografía será la portada del programa de fiestas de la Junta de Mandos del Alarde tradicional de 2019. «Cuando me dijeron que había ganado me llevé una alegría, estoy muy contento», aseguraba Gerardo García instantes después de recibir su galardón.

La entrega de premios se celebró durante la inauguración de la exposición que muestra medio centenar de las imágenes presentadas a la XII edición del Memorial Quique Escalante. El certamen concedió otros cuatro galardones además del principal: el segundo puesto del Memorial fue para Eladio Aires Pacheco, por una imagen titulada 'Desfilando'. El tercer premio recayó en Raúl Martínez Maza por su instantánea 'Gora San Marcial'. Además, el concurso otorgó el premio La Tamborrada, unidad en la que desfilaba Quique Escalante: la ganadora en esta categoría fue Nerea Aldaba Aguirre, por su fotografía 'Esto es Irun'. El premio Juventud, finalmente, fue para Asier Carpio Mutuberria por su instantánea 'Bajo la lluvia'.

El jurado del certamen ha estado compuesto por el general del Alarde tradicional, Paco Carrillo; Talo Gil Peña, representante de la AFI; y Montxo Amantegui Ibargoyen, miembro de la Tamborrada.

Más fotos que otros años

El Memorial Quique Escalante ha recibido en esta edición un total de 144 fotografías de 44 autores. La exposición formada por medio centenar de ellas permanecerá instalada en el Museo Oiasso hasta el 28 de octubre.

En el acto de inauguración y entrega de premios tomó la palabra, en primer lugar, Yon Abaigar, impulsor del memorial y amigo de Quique Escalante, que agradeció «la generosidad y la colaboración de todas aquellas personas que participan en la organización» del certamen.

Paco Carrillo, por su parte, destacó que en esta edición «el volumen de obras que hemos recibido ha sido muy superior al de otros años. Esto está muy vivo, hay interés. Cuanta más cantidad, más variedad hay, y los premiados son unos auténticos 'fotones'», aseguró el general. El alcalde, José Antonio Santano, también se refirió al «alto nivel» de los participantes del concurso, y destacó «lo que pueden llegar a transmitir las fotografías» expuestas.