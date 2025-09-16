Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Los gaztelekus Martindozenea y Artia inician el nuevo curso

M. A. I.

irun.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27

Los gaztelekus de la ciudad, tanto el de Martindozenea como el de Artia, dieron inicio ayer al nuevo curso. Ambas instalaciones han abierto sus puertas a la juventud irundarra con un programa de actividades para lo que resta de mes.

La delegada de Juventud, Sandra Caballero, destacó que «además de poder disfrutar de muchas actividades, los gaztelekus son lugares de diversión y disfrute, donde los adolescentes pueden relacionarse entre ellos, mientras aprenden valores que resultan claves en el desarrollo personal de cada uno». Entre las propuestas de este mes destacan talleres de costura, circo o gastronomía, así como la Fiesta del Semáforo, una actividad propuesta por un grupo de chicas que ha participado en el proyecto Irunbixi.

Puertas abiertas

Ambos gaztelekus celebrarán jornadas de puertas abiertas para que padres, madres y personal educador puedan conocer de primera mano el equipamiento. En Martindozenea serán el día 22, lunes, en dos turnos (17.30 y 18.30). Para participar hay que llamar al 690 70 64 71 o escribir a gazteleku@irun.org. En Artia la jornada de puertas abiertas será el 27 de septiembre (11.00 o 12.00), y para apuntarse hay que enviar un WhatsApp al 681 94 67 98 o escribir a gazteleku_artia@irun.org.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los gaztelekus Martindozenea y Artia inician el nuevo curso