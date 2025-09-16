Los gaztelekus Martindozenea y Artia inician el nuevo curso

M. A. I. irun. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Los gaztelekus de la ciudad, tanto el de Martindozenea como el de Artia, dieron inicio ayer al nuevo curso. Ambas instalaciones han abierto sus puertas a la juventud irundarra con un programa de actividades para lo que resta de mes.

La delegada de Juventud, Sandra Caballero, destacó que «además de poder disfrutar de muchas actividades, los gaztelekus son lugares de diversión y disfrute, donde los adolescentes pueden relacionarse entre ellos, mientras aprenden valores que resultan claves en el desarrollo personal de cada uno». Entre las propuestas de este mes destacan talleres de costura, circo o gastronomía, así como la Fiesta del Semáforo, una actividad propuesta por un grupo de chicas que ha participado en el proyecto Irunbixi.

Puertas abiertas

Ambos gaztelekus celebrarán jornadas de puertas abiertas para que padres, madres y personal educador puedan conocer de primera mano el equipamiento. En Martindozenea serán el día 22, lunes, en dos turnos (17.30 y 18.30). Para participar hay que llamar al 690 70 64 71 o escribir a gazteleku@irun.org. En Artia la jornada de puertas abiertas será el 27 de septiembre (11.00 o 12.00), y para apuntarse hay que enviar un WhatsApp al 681 94 67 98 o escribir a gazteleku_artia@irun.org.