GazteArtean Expo cumple 10 años impulsando a jóvenes creadores

Iñigo Morondo IRUN. Martes, 28 de octubre 2025, 20:05

El Área de Juventud lanzó hace 10 años el programa GazteArtean Expo que se presentó como una iniciativa para convertir el Gazteleku Martindozenea en espacio expositivo para jóvenes creadores. Era, al mismo tiempo, una manera de llevar el arte hasta los jóvenes y una forma de dar a jóvenes creadores la oportunidad de realizar exposiciones y dar a conocer su trabajo.

El propio desarrollo del programa dio dando pistas del recorrido potencial de la iniciativa. Se planteó, por ejemplo, a partir de la visita de Marcos Navarro en 2016, siempre atendiendo a las características del autor o autora, que el artista que expusiera realizara también un mural en la ciudad. Otro de los complementos es un taller formativo que cada artista participante ofrece en el gazteleku para explicar su estilo y su técnica a jóvenes con inquietudes creativas.

Con esos mimbres y una buena selección de artistas para cada edición de Gazteartean Expo, siempre de la mano del artista tolosarra Garikoitz Murua, se ha construido un programa cuya existencia parece ahora inevitable. La delegada de Educación y Juventud, Sandra Caballero, destaca «el impulso que este programa supone para las y los artistas locales para que sus proyectos vean la luz. Es una gran oportunidad, además, para mediante los talleres, incidir en la juventud y adolescencia. Desde GazteArtean valoramos de manera muy positiva ese trueque de impresiones».

Maialen Arocena, Udane Juaristi, Cristina Juanez (Micrisantemo), Sarah Grandes o Nextor Otaño (Nexgraff) son algunos de los 39 creadores que han participado a lo largo de esta década. La hondarribitarra Ane Gómez es la autora de 'Ver más allá', la muestra expuesta actualmente, hasta el 14 de noviembre.