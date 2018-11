«Ganar nos ayudaría para la Copa Asobal y espero un Artaleku lleno» Jacobo Cuétara da indicaciones durante un partido en Artaleku. / F. DE LA HERA El Bidasoa-Irun recibe mañana en Artaleku al Huesca a las 17.00 horas | El partido contra los oscenses se disputará el mismo día de las elecciones, pero el técnico asegura que «el equipo está centrado» BORJA OLAZABAL IRUN. Viernes, 23 noviembre 2018, 01:25

El Bidasoa-Irun vuelve mañana a la competición tras el varapalo que supuso perder en La Albericia contra el Sinfin por un gol en un partido en el que los irundarras ganaban por cinco. Superado el mal trago, el cuadro amarillo recibirá mañana al Bada Huesca en Artaleku a partir de las cinco (App LaLiga). Teniendo en cuenta cómo está la clasificación, con el Bidasoa tercero con trece puntos y del quinto al séptimo, los oscenses son séptimos, empatados con doce, el duelo puede resultar crucial en la lucha por la Copa Asobal. Además, hay que tener en cuenta que Benidorm (5º) y Logroño (6º) ya han jugado sus partidos de esta jornada, igual que lo han hecho Granollers (2º) y Ademar (4º).

Jacobo Cuétara, en su comparecencia de ayer ante los medios, subrayó que «lo que nos pasó contra el Sinfín fue duro, perdimos la confianza en ataque y eso es algo que no nos puede pasar, pero ahora solo pensamos en las ganas que tenemos de afrontar el partido contra el Huesca. Perdimos y corregimos errores como lo hacemos cuando ganamos, así que no le doy más importancia».

Dejado atrás el mal trago santanderino, el Bidasoa piensa ya en el Huesca, que va a ser un rival «entre duro y muy duro. Incluso extremadamente duro. Es un equipo que está arriba, peleando por la Copa Asobal, y que lleva muchos años en la misma dirección y en la pelea por meterse en Europa».

Cuétara explicó que «el Huesca es un equipo muy sólido y muy bien trabajado. Tiene una de las mejores defensas del campeonato. Es una defensa que está muy encima, presiona y le genera muchas pérdidas al rival».

En este sentido, y teniendo en cuenta que la del Bidasoa también está siendo una de las defensas destacadas, el entrenador añadió que «el que sea capaz de superar el otro muro defensivo y esté más acertado en el lanzamiento, podrá ganar. Nosotros lo que tenemos que hacer es saber que nos provocarán pérdidas, pero tenemos que estar tranquilos ante esta situación».

De la importancia del partido de cara a la clasificación para la Copa Asobal, el entrenador asturiano no escondió que «ganar nos puede ayudar mucho para la Copa, pero no tenemos que alarmarnos porque este partido no es una final. Pase lo que pase vamos a seguir arriba, quedarían muchos puntos en juego y también hemos demostrado que podemos puntuar jugando fuera».

Aunque el Bidasoa haya sido competitivo como visitante, lo que es seguro es que «jugar en casa nos ayuda. En Artaleku somos un equipo que asustamos porque hemos ganado todo y lo hemos hecho contra grandes rivales. Tenemos que aprovechar ese miedo escénico y espero que el pabellón esté lleno y que la afición nos ayude».

Mañana serán baja Crowley y Seri, aunque el francés ya entrena.

Sin distracciones

El partido de mañana contra el Huesca coincide con las elecciones a la presidencia del Bidasoa. Estos días se ha hablado mucho más de la sucesión en el cargo de José Ángel Sodupe que del propio encuentro, pero Jacobo Cuétara comentó que «según se acerca el día estoy más tranquilo porque veo al grupo muy centrado. Les había pedido que no hicieran declaraciones públicas y el que quiera votar lo hará después del partido».