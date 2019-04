Ane Gabarain (Actriz): «Nos lo pasamos genial interpretando esta comedia, es puro juego» La actriz Ane Gabarain representa mañana en el Amaia 'Zoaz pake santuan'. / JOSÉ IGNACIO UNANUE Representa mañana, a las 20.00 horas en el Centro Cultural Amaia, la obra de teatro 'Zoaz pake santuan' JOANA OCHOTECO IRUN. Viernes, 12 abril 2019, 00:18

La actriz Ane Gabarain está actualmente inmersa en el rodaje de la serie 'Patria', adaptación de la novela de Fernando Aramburu. Pero no por ello ha dejado los escenarios y, mañana, se sube junto a Mikel Laskurain al del Centro Cultural Amaia para representar 'Zoaz pake santuan' ('Ve en paz'), de Txalo Produkzioak. Esta comedia en euskera promete arrancar carcajadas al público con la historia de una mujer que, en plena crisis matrimonial, toma una decisión radical. Pero las cosas no salen como ella espera...

-No sé si el público saldrá en paz de la representación, pero después de haberse reído un buen rato seguro que sí, ¿verdad?

-Pues sí, porque es una comedia muy amable, divertida y con mucho ritmo. Es una función muy entretenida; desde luego, nosotros, Mikel Laskurain y yo, nos lo pasamos genial interpretándola, es puro juego. Ambos tenemos muy buen feeling y nos compenetramos muy bien.

«Mikel Laskurain y yo hicimos de matrimonio en otra obra de teatro, ahora en esta y también en la serie 'Patria'»

-Aunque, leyendo el argumento de la obra, ambos dan vida a un matrimonio que no parece estar precisamente bien avenido...

-Tienen un problema de hastío, de aburrimiento como pareja. Entonces, ella decide resolver eso a lo grande, muy a lo grande. No voy a desvelar más porque sería hacer un 'spoiler'... pero ella intenta resolver esa situación de una manera que se le vuelve en contra. Aunque sea una comedia, creo que también habla de cosas importantes: el desgaste en la pareja, el paso del tiempo, cómo mantener la chispa... Además, es una obra a la que puede venir todo tipo de público. Incluso los adolescentes, a partir de 12 años, se lo pasan bien también. Es casi una representación familiar.

-El estreno fue el verano pasado. ¿Qué acogida ha tenido la obra durante las muchas representaciones que han ofrecido desde entonces?

-La gente se lo pasa muy bien. El otro día la representamos en Berango, con un público mayoritariamente femenino, y aquello fue una fiesta. Las señoras se lo pasaron genial.

-Uno de los atractivos del teatro es ese feedback inmediato con el público, ¿verdad?

-Sí, el teatro tiene esa grandeza. Siempre he hecho televisión pero, a no ser que me haya sido imposible compaginarlo, he procurado no abandonar el teatro. La respuesta es inmediata, oyes al público reírse o emocionarse, según la obra, y es un placer.

-Comentaba antes lo compenetrados que están Mikel Laskurain y usted, y es que, además, esta no es la primera vez que ambos dan vida a un matrimonio.

-Mikel y yo somos colegas de toda la vida, aunque nunca habíamos coincidido trabajando tan intensamente juntos. Hicimos de matrimonio en la obra de teatro 'Etxeko saltsa', ahora en 'Zoaz pake santuan' y probablemente volveremos a hacerlo en la próxima producción de Txalo. Y somos matrimonio también en la serie 'Patria'. O sea, que somos más matrimonio que un matrimonio de verdad (risas). Mikel es un gran actor, tiene un sentido de la comedia increíble.

-Como decía, están ahora en pleno rodaje de 'Patria', una serie en torno a la que hay mucha expectación. ¿Les afecta esto a la hora de trabajar?

-Nosotros, como actores, lo que tenemos que hacer es intentar hacer bien nuestro trabajo y abstraernos de todo lo demás. Hay que entregarse al máximo, bien en una pieza de microteatro con veinte espectadores, o bien en una teleserie de máxima audiencia. En 'Patria' hemos formado un buen equipo y estamos muy contentos.